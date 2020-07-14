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14.07.2020 - 16:35 | | İSTANBUL (İHA)

Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz 2016, hafızalarımıza milletimizin hainlere karşı demokrasi destanı yazdığı tarih olarak kazındı. Ülkemiz o akşam alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına rağmen; milli iradeye, cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar bağlı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.
FETÖ’nün bağımsızlığımıza ve refahımıza yönelik saldırısı, aziz milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiştir. Demokrasi için meydanlara dökülen genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle milyonlar; kardeşliğimizin, birliğimizin ve aydınlık yarınlarımızın teminatıdır.
Bu düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü gönülden kutluyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum."

Hidayet Türkoğlundan 15 Temmuz mesajı

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