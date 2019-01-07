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07.01.2019 - 18:30 | | İSTANBUL (AA)

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert tepki!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'in skandal açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e sert tepki!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, hayati tehlikesinin olduğu gerekçesiyle İngiltere'ye gitmediği yönünde açıklama yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi NBA oyuncusu Enes Kanter'e sert tepki gösterdi.

Hidayet Türkoğlu, kendisine ait Twitter hesabından Türkçe, İngilizce ve Almanca yaptığı açıklamada, Enes Kanter'in bu yöndeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "FETÖ elebaşına bağlılık yemini eden Enes Kanter'in Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hezeyanlarını, 'Türkiye tarafından öldürülmekten korktuğu için Londra'daki maça katılmayacağı' şeklindeki asılsız ifadelerini esefle karşıladım. Biz biliyoruz ki kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir." ifadelerine yer verdi.

"Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır"

Enes Kanter'in iddia ettiği üzere can güvenliği kaygılarından dolayı değil, pasaport ve vize sorunlarından ötürü İngiltere'ye giriş yapamadığına dikkati çeken Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Bu uzun zamandır bilinen bir gerçekken, söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır. Bu tip söylemler Kanter'in bir süredir Türkiye'ye yönelik yürüttüğü siyasi karalama kampanyasının ve spor hayatında gösterdiği çelişkileri kapatarak kendine önem atfettirme çabalarının da ayrı bir örneğidir. Kanter, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni haksız ifadelerle suçlamakla kalmamış, İngiliz güvenlik kuvvetlerine de zaafiyet addetmiştir ve Türk-İngiliz ilişkilerini zedeleme girişiminde bulunmuştur. Bu şahsın söylemlerinin akıl dışı olduğu ve olayları çarpıttığı açıktır."

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