Hikmet Karaman: '3 puanı alıp işimize bakacağız'

Ligde 5 hafta önce kalan tüm maçlarını kazanma hedefi koyduklarını hatırlatan Karaman şunları söyledi:

"Koyduğumuz bu hedef doğrultusunda karşılaştığımız zorlu maçları kazandık. Şimdi önümüzde tek bir maç kaldı. O maçı da kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. Önceki maçlara nasıl hazırlandıysak bu maça da böyle hazırlanacağız. Hafta sonu rakibimiz karşısında 3 puanı alıp işimize bakacağız."

Teknik direktör Karaman, rakipleri Bursaspor'un Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya ilişkin soruyu ise "O konulara girmiyoruz" diyerek yanıtsız bıraktı.

OĞULCAN: "BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ"

Çaykur Rizesporlu Oğulcan da rakipten çok kendilerinin ne yapacağının önemli olduğunu belirterek, "Kendi sahamızdaki maçı kazanamazsak rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Alanyaspor maçında en iyi şekilde oynayarak kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanarak Trabzonspor-Bursaspor maçının sonucunu bekleyeceğiz. Öncelikle hedefimiz kazanmak. Tek konsantre olduğumuz Alanyaspor maçı. Bu maçı nasıl kazanırız diye düşünüyoruz. O doğrultuda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde sürdürüyor. Hikmet Karaman nezaretinde yapılan antrenmanda hafif sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Ümit Kurt takımdan ayrı çalıştı, sakatlığı bulunan Ali Yakoubi ve İsmael idmana katılmadı. Isınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan idman ilk 20 dakikasının ardından basına kapatıldı.