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HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman: "4 veya 5 oyuncu alacağız"
18.08.2016 - 14:49 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

Hikmet Karaman: "4 veya 5 oyuncu alacağız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımın performansını yükseltecek 4 veya 5 oyuncuyu kadrolarına dahil etmek için çalıştıklarını açıkladı.

Hikmet Karaman: "4 veya 5 oyuncu alacağız"
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Ligin ilk haftasında geçen sezonunun alkışlanan ekibi olan Atiker Konyaspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, zorlu maç için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Karaman, "Rakibimiz geçen yılkı kadrosunu koruyup üstüne transferler yaptı. Çok ciddi bir rakip. Biz de son 3 yılda sözleşmesi bitip gidenler ve bizim istemediğimiz oyuncu grubu sonrasında yeni bir yapılanma içine girdik" dedi. Takımın performansını yükseltecek 4 veya 5 oyuncu transferi daha yapacaklarını hatırlatan Karaman, şunları söyledi:

"Bu transferlerin geç kalmasında elbette ülkemizde yaşanan olayların da etkisi var. Ayrıca ekonomik anlamda kulübümüzün çıkarlarını korumak düşüncesi ile birlikte başka faktörler de etkili oluyor. Bugüne kadar en az iki oyuncunun aramızda olması gerekiyordu ama bu bizden kaynaklanan bir şey değil. İşi bazen ağırdan alabiliyorlar. Ama bir gerçek var ki 2 transfer yaparak ilk maça çıkmak son derece önemli ve avantajlı. Ancak maça kadar her şey olabilir. Başka faktörlerin araya girmesi ile iş uzadı. Anlaşıp parasını verdiğimiz oyuncular var. Bunların gelmesi gerekiyordu."

KWEUKE HAZIR DEĞİL

Geçen sezon sakatlanan ve henüz sakatlığı tam olarak düzelmeyen Leonard Kweuke lige hazır hale gelmedi. Bu oyuncunun dışında sakatlıkları bulunan Ümit Kurt, Ahmet İlhan Özek ve Godfrey Oboabona ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kadro dışı bırakılan İtandje ise takımdan ayrı çalışmalarına devam ediyor.

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