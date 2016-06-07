Hikmet Karaman: '5 oyuncu alacağız'

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hikmet Karaman, oluşturdukları bütçe dahilinde oyuncu takiplerini sürdürdüklerini dile getirdi. Takıma iki genç oyuncu dahil ettiklerini hatırlatan Karaman, 5 oyuncu daha alacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Stoper, orta saha, kanatlar ve forvet oyuncusu almak istiyorum. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Şu an görüşmeler yaptığımız futbolcular var. Kısa bir süre sonra anlaşma aşamasına geleceğiz. Tribünde oturacak oyuncu istemiyorum. Takıma faydalı olacak oyuncular alacağız. Transferleri başkanımızla birlikte ben yürütüyorum. İç transferde bazı oyunculara teklifler sunduk. Bu görüşmelerimiz de sürüyor."

Kasımpaşalı oyuncu Scarione ile görüştüklerini ifade eden Karaman, "Bu oyuncuyu takıma katmak için ikili görüşmeler sonuçlanmak üzere. Mersin İdmanyurdu'ndan golcü futbolcu Nakoulma ile görüşeceğim. Bu oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon ilk yarı sonunda da Nakoulma'yı takıma katmak istedik ancak olmadı. Hiçbir oyuncu ile zorunlu transfer yapamayız. İsteği olursa, şartlar uyarsa kendisini Rizespor'da görmek istiyoruz" dedi.