Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman: '5 oyuncu alacağız'
07.06.2016 - 15:51 | | DHA

Hikmet Karaman: '5 oyuncu alacağız'

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, 5 futbolcu transferi yapacaklarını açıkladı.

Hikmet Karaman: '5 oyuncu alacağız'
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Hikmet Karaman, oluşturdukları bütçe dahilinde oyuncu takiplerini sürdürdüklerini dile getirdi. Takıma iki genç oyuncu dahil ettiklerini hatırlatan Karaman, 5 oyuncu daha alacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Stoper, orta saha, kanatlar ve forvet oyuncusu almak istiyorum. Bunlar bizim olmazsa olmazımız. Şu an görüşmeler yaptığımız futbolcular var. Kısa bir süre sonra anlaşma aşamasına geleceğiz. Tribünde oturacak oyuncu istemiyorum. Takıma faydalı olacak oyuncular alacağız. Transferleri başkanımızla birlikte ben yürütüyorum. İç transferde bazı oyunculara teklifler sunduk. Bu görüşmelerimiz de sürüyor."

Kasımpaşalı oyuncu Scarione ile görüştüklerini ifade eden Karaman, "Bu oyuncuyu takıma katmak için ikili görüşmeler sonuçlanmak üzere. Mersin İdmanyurdu'ndan golcü futbolcu Nakoulma ile görüşeceğim. Bu oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon ilk yarı sonunda da Nakoulma'yı takıma katmak istedik ancak olmadı. Hiçbir oyuncu ile zorunlu transfer yapamayız. İsteği olursa, şartlar uyarsa kendisini Rizespor'da görmek istiyoruz" dedi.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber