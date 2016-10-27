Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Alkışlanan bir takım olmak istiyoruz"
27.10.2016 - 15:14 | | İHA

Hikmet Karaman: "Alkışlanan bir takım olmak istiyoruz"

ÇAYKUR Rizespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Rakibimiz Trabzonspor, Galatasaray gibi önemli bir deplasmandan üç puan aldı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçtan sonra alkışlanan bir takım olmak istiyoruz" dedi.

Hikmet Karaman: "Alkışlanan bir takım olmak istiyoruz"
ABONE OL

Yeşil-mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki basına ve taraftarlara açık son idmanını bugün yaptı. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan sonra alkışlanan bir takım ortaya koymak istediklerini ifade ederek, “Karadeniz derbisi iki takım için de hayırlı olsun. Takım olarak son iki haftayı baz alırsak dört puanımız var. Bunu arttırmak istiyoruz. Rakibimiz Trabzonspor da Galatasaray gibi önemli bir deplasmandan üç puan aldı. İyi bir maç olacağını düşünüyorum. Maçtan sonra alkışlanan bir takım olmak istiyoruz. Gelişimimizi bir üst sıraya taşıyıp bunu Trabzon maçında göstermek istiyoruz” diye konuştu.

İdmanda futbolcular gruplar halinde farklı çalışmalar yaptı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber