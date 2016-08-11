Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman ameliyat edildi
11.08.2016 - 17:04 | | İSTANBUL (AA)

Hikmet Karaman ameliyat edildi

Forma giydiği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri 8. Veteranlar Futbol Turnuvası'nda sakatlanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ameliyat edildi.

Hikmet Karaman ameliyat edildi
ABONE OL

Fulya'daki Acıbadem Sports'ta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Karaman'a sağ aşil tendon onarımı uygulandığı bildirildi.

Başarılı geçen operasyon sonrasında ayağına özel bot giydirilen Hikmet Karaman'ın 13 Ağustos Cumartesi günü takımının başında idmanlarda bulunabileceği kaydedildi.

Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
  2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
  3. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
  5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
    Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Akhisarspor final kapısını araladı

Akhisarspor final kapısını araladı

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

Sıradaki Haber