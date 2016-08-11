11.08.2016 - 17:04 | | İSTANBUL (AA)
Hikmet Karaman ameliyat edildi
Forma giydiği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri 8. Veteranlar Futbol Turnuvası'nda sakatlanan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ameliyat edildi.
Fulya'daki Acıbadem Sports'ta Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilen Karaman'a sağ aşil tendon onarımı uygulandığı bildirildi.
Başarılı geçen operasyon sonrasında ayağına özel bot giydirilen Hikmet Karaman'ın 13 Ağustos Cumartesi günü takımının başında idmanlarda bulunabileceği kaydedildi.