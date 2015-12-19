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19.12.2015 - 16:25 | | Gaziantep (DHA)

Hikmet Karaman: 'Atı alan Üsküdar'ı geçmişti'

Gaziantepspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman kötü zeminden şikayet etti.

Hikmet Karaman: 'Atı alan Üsküdar'ı geçmişti'
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Hikmet Karaman maçın ardından düzenlediği basın toplantısında kötü bir zeminde oynadıklarını söyleyerek, "İlk 45 dakika çok kötü bir zeminde oynadık. 2-0 geriye düştük. Oyunu biraz güzelleştirmemiz lazımdı ama bu sahada mümkün değildi. Gaziantepspor hak ederek hakkıyla maçı kazandı. Bu yüzden Gaziantepspor'u tebrik ederim, İkinci yarıda biraz toparlanmaya çalıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Oyuncularımız, ikinci yarıda iyi mücadele verdi, ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti" diye konuştu.

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