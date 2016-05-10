Hikmet Karaman: "Biz büyük bir takımız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında başarılı bir performans ortaya koyamamalarına karşın hala düşme hattının 4 puan üzerinde bulunduklarını ve bunun da önemli bir şey olduğunu söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, Trabzonspor karşısında aldıkları 6-0'lık yenilgi nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü dile getirip ligdeki durumlarını değerlendirdi.

Skordan dolayı herkesten daha çok kendilerinin üzüldüğünü belirten Karaman, "Futbolda her türlü netice oluyor. Biz de buna benzer bir netice aldık. Önümüzde iki maç var. Son iki maça girerken, düşme hattındaki takımlardan 4 puan önde olan biziz. Bir gerçek var ki ben ne olduğumu biliyorum. Kimseye de pabuç bırakmam. İkinci yarıda alınan kötü sonuçlara rağmen hala düşme hattının 4 puan önündeysek, biz büyük bir takımız." diye konuştu.

“Yapıcı eleştirileri dikkate alıyoruz”

Yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını ve takıma destek olunması gerektiğini vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Yaralının beynine kurşun sıkmak yerine, yaralıyı tedavi edeceksin. Takım tutmak ve takımı sahiplenmek budur. Çaykur Rizespor bu sezon Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı. İkinci yarıda aldığımız sonuçlar istediğimiz gibi değil. Bazı şeyleri daha iyi yapabilseydik, bugün çok farklı yerlerde olabilirdik. Tabii ki eleştiri olacak, insanlar kızacak. Bunun bir de tedavi yönü olacak. Ben tedavinin ne olduğunu biliyorum. Oyuncularla toplantı yapıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde 7-0 veya 8-0 yenilen takımlar var. Önemli olan ayakta kalabilmek. Biz ne yapacağımızı biliyoruz."