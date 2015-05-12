Hikmet Karaman: "Bu maçı mutlaka kazanmalıyız"

Deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, zorlu bir sürece girdiklerini hatırlattı ve "Mutlaka puanla kapatmamız gereken bir maç oynayacağız" dedi.

Ligde son 5 haftadır galibiyet alamayan, düşme hattındaki en yakın takipçisi Kardemir Karabükspor'la arasında 4 puan fark bulunan Çaykur Rizespor'da gözler, Gaziantepspor maçına çevrildi. Gaziantepspor karşısına kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Hikmet Karaman, şunları söyledi:

"Ligde artık çok kritik haftalara girdik. Kendi sahamızda Trabzonspor'a kaybettikten sonra deplasmanda karşılaşacağımız Gaziantepspor maçının önemi daha da arttı. Bu maçı mutlak kazanmak zorundayız. Önümüzde 4 haftamız var ve bu 4 hafta bizim için çok önemli. Düşme hattında yer alan takımlarla aradaki puan farkını korumalıyız. Bunu başaracak güce sahibiz."

"3 PUAN HER MAÇTA HEDEFİMİZ OLACAK"

Kalan haftaların ligde zirvede ve alt sıralarda önemli maçlara sahne olacağını ifade eden Hikmet Karaman, daha sonra şunları söyledi:

"Kaybetmememiz gereken maçlar vardı. Ancak son 5 haftada kötü futbol ile maalesef çok puan kaybettik. Artık kendimizi toparlamamız gerek. Gaziantepspor maçı da kritik maçlardan biri. Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Artık her maç bizim için önemli. Futbolcularım bunun bilincinde. Gaziantepspor maçında alacağımız galibiyet, bizi sürükler. Kalan maçlarımızda hedefimiz 3 puan olacak."