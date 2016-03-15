Hikmet Karaman: "Bu nasıl insanlık? Hayvanlar..."

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Akhisar Belediyespor maçı hazrılıkları öncesinde açıklamalarda bulunan ve Ankaragücü döneminde talebesi olan Umut Bulut'un beyefendi ve çalışkan bir Anadolu çocuğu olduğunu kaydeden Karaman, hayatını kaybeden babasına Allah'tan rahmet, kendisine de başsağlığı dileklerini iletti. Ankara'da yaşanan olayın acı verici olduğunu dile getiren Karaman şunları söyledi:

"Bu nasıl bir insanlıktır? İnsanlar mı hayvanlar mı? Hayvana bir şey öğretiyorsun yapıyor ve sadık kalmaya çalışıyor. Böyle bir insanlık böyle bir vahşet olabilir mi? Bir dönem İRA terör örgütü vardı. Bombalama yapmadan önce polis merkezini arayarak, '30 dakika sonra bomba patlayacak, bölgeyi boşaltın' diyordu. Bomba ondan sonra patlıyordu. Bir amaca hizmet ederken suçsuz insanları yönelik böyle bir olay olur mu? Yine Suriye'de vahşet derecesinde olaylar yaşanıyor. Bu nasıl Müslümanlıktır? Stratejik konumlardaki insanların bu terör olaylarına bir çözüm yolu bulmaları gerekiyor. İnsanların birbirini öldürmesi kadar kötü bir şey yok. Günümüz dünyasında uzlaşılamayacak bir konu olamaz. Teröre karşı artık insanlık bir şey yapmıyor, yapamıyor. Ben artık Allah'tan teröre karşı bir mucize bekliyorum. Terörizmi destekleyenler bir şey yapmıyor. Terörün durmasını isteyenlerinde elinde bir şey gelmiyor. Bu gidişata bakarsanız dünyanın sonu geliyor."

"AKHİSAR KARŞISINDA HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Ligde hafta sonu Akhisar Belediyespor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Karaman, "Alt sıralardaki takımlar puan alarak bize yaklaşıyor. Biz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İkinci yarıda bir takım şansızlıklar yaşadık. Bunlara rağmen ligi en iyi şekilde tamamlayarak kupada da iyi bir derece yapmak istiyoruz. Önceliğimiz, Akhisar deplasmanından 3 puan almak. Olmazsa beraberlik hedefliyoruz" dedi.