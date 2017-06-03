Hikmet Karaman: Bu şehir bugünü unutmaz

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen ligden düşen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzdeki iki takım Bursaspor ve Kayserispor 38 puanda ve ikisi de Trabzon'da üçer puan aldı. Net bir cümle söylemek yeterli. Bu şehir bugünü unutmaz." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın yeterli olmadığını, kulaklarının Trabzon'daki maçta olduğunu söyledi.



Bursaspor'un kazanması ile istediklerini başaramadıklarına değinen Karaman, "Maçın sonu, maalesef bizi 36 puan almamıza rağmen alt lige yolladı. Eksiğimiz olmasına rağmen oyuncuları kutluyorum. Belki eksiklerimizi giderebilseydik ligi 40-42 puan ile bitirebilirdik. Önümüzdeki iki takım Bursaspor ve Kayserispor 38 puanda ve ikisi de Trabzon'da üçer puan aldı. Net bir cümle söylemek yeterli. Bu şehir bugünü unutmaz." diye konuştu.



Bir gazetecinin Gaziantespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ligin 21 takımla oynanması yönündeki açıklamalarını hatırlatması üzerine Karaman, "Bugün bunlar konuşulacak şeyler değil. Sonuç farklı olsa belki farklı şeyler konuşabilirdim ama şu anda bu durum konuşulacak şey değil. Sadece bugün bu şehir bunu unutmayacak, bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.





Susic: "Bugün takımımız dürüst bir oyun sergiledi"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.



Çaykur Rizespor'un ligden düşmesine üzüldüğünü belirten Susic, şunları kaydetti: "Ümit ediyorum kısa sürede lige dönüş yaparlar. Bugün takımımız dürüst bir oyun sergiledi. Sadece gol atamadık. Çaykur Rizespor ve Bursaspor için çok önemliydi. Üç önemli eksiğimiz vardı. Onların olması durumunda farklı bir oyun ortaya koyabilirdik ama mevcut oyuncularımın da oyunundan memnunum."