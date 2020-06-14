Hikmet Karaman: BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir avantajÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k

SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda konuk ettiÄŸi KasÄ±mpaÅŸa'ya 2-1 yenilen BtcTurk Yeni Malatyaspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Hikmet Karaman, bÃ¼yÃ¼k bir avantajÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Karaman, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, kendileri adÄ±na Ã§ok Ã¶nemli bir maÃ§Ä± kaybettiklerini ifade etti.Â

BugÃ¼n kaybettikleri iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduklarÄ±nÄ± aktaran Karaman, "Bir saat boyunca oyunu kontrol altÄ±nda tutup, golÃ¼ de bulduk. Ama 9 haftadÄ±r kazanamayan bir takÄ±mÄ±z. Hatadan gol yiyebilirsiniz ama ayaÄŸÄ±nÄ±zdaki topu rakibe verince iÅŸ baÅŸka tarafa gidiyor." dedi.Â

TakÄ±mÄ±n Ã¼zerinde 9 haftadÄ±r kazanamamanÄ±n stresi olduÄŸunu anlatan Karaman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bu derece basit hatalar yapmamalÄ±ydÄ±k. YediÄŸimiz ikinci gol, Ã¶yle bir gol ki.... Bence haftanÄ±n golÃ¼, bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸanssÄ±zlÄ±k. GolÃ¼ atan iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir beceri, bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸanssÄ±zlÄ±k. 2-1 olunca maÃ§ iÃ§erisinde bocalayabiliriz ama oyuna giren futbolcularÄ±mÄ±zla takÄ±mÄ± diri tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k bir avantajÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k. MaÃ§Ä±n hakkÄ± bu deÄŸildi, en azÄ±ndan berabere bitmeliydi. ArtÄ±k rakiplerin alacaÄŸÄ± skorlara bakacaÄŸÄ±z. EÄŸer lehimize sonuÃ§lar olursa, gelecek hafta GÃ¶ztepe maÃ§Ä±yla yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapabiliriz. BugÃ¼nkÃ¼ maÄŸlubiyet hepimizi kÄ±zdÄ±rdÄ± ama pes etmek yok. YarÄ±nki sonuÃ§lara gÃ¶re plan yapacaÄŸÄ±z."

Ã‡apa: "Oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z umut vericiydi"Â

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apa, her iki taraf adÄ±na da final niteliÄŸinde olan Ã¶nemli bir karÅŸÄ±laÅŸma oynadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Ligde Ã¶ncelikli olarak, alt sÄ±ralarla olan puan farkÄ±nÄ± korumayÄ± hedeflediklerini anlatan Ã‡apa, maÃ§a iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, "Ä°lk yarÄ± Ã§ok net 4 tane pozisyonumuz vardÄ±. BunlarÄ± deÄŸerlendiremedik. MaÃ§Ä± iyi oynarken beklemediÄŸimiz anda 1-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Ancak ilk yarÄ±daki oyun anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z umut vericiydi. Ä°kinci yarÄ±da rakibimizin hatalar yapacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk. Nitekim rakibin hatalarÄ±ndan da goller bulduk. Ä°lk yarÄ± kolay olanlarÄ± atamadÄ±k, ikinci yarÄ± zor olanlarÄ± attÄ±k." diye konuÅŸtu.Â

Fuat Ã‡apa, alÄ±nan galibiyet nedeniyle oyuncularÄ±nÄ± kutlayarak sÃ¶zlerini tamamladÄ±.