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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Bursa'dan gelen haberle..."
28.05.2017 - 18:56 | | DHA

Hikmet Karaman: "Bursa'dan gelen haberle..."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor'u 2 - 1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bursa'dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık" dedi.

Hikmet Karaman: "Bursa'dan gelen haberle..."
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor'u 2 - 1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. Galibiyeti elde ettik. Bursa'dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık" dedi.

Bursaspor'un Gençlerbirliği'ne yenilmesi üzerine bu galibiyetle ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyan Rizespor'da teknik adam Karaman, "Maçın ilk 5 dakikasında öne geçebilirdik ama daha sonra 1-0 mağlup duruma düştük. Ondan sonraki bölümlerde de 2-3 tane rakibimiz net pozisyonu var, direkten dönen topları var. Takım halinde oyun disiplinini kaybettiğimiz anlar vardı. Golün ilk devre gelmesi bizim adımıza futbol şansı olarak önemliydi. İçeri 1-1 girdik. İkinci yarıya başlarken değişiklik yaptık. Bu takıma olumlu yansıdı. Galibiyet durumunu elde ettik. Bursa'dan gelen haberle bu galibiyetin ne kadar önemli olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

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