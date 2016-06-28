Hikmet Karaman: "Ceyhun Gülselam ile anlaştık"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, takımında devam eden transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer görüşmelerinde garanti para uygulamasının kendilerini zorladığını ifade eden Hikmet Karaman, şunları s öyledi:

“Böyle bir sistem artık yok. Geçmişte aldığımız oyuncular var. Sahada olmaları gerekirken, hesaplarına yatakta para yattı. Biz artık bu devri kapattık. Bir kısım peşin, devre arası ve devre sonu veya kazandığı maçlardan prim uygulaması yapacağız."

"SCARİONE’Yİ BEKLİYORUZ"

Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncu Oscar Scarione ile görüştüklerini ve her konuda anlaştıklarını ifade eden Hikmet Karaman, bu konuda şu bilgileri verdi:

"Futbolcunun tatilden dönmesini bekliyoruz. Kendisi ile anlaştık. Eski kulübü 900 bin Euro önerdi ancak kabul etmedi. Biz kendisiyle fiyat konusunda uzlaştık. Tatilini uzatması nedeniyle henüz Türkiye’ye gelmedi. Bazı Arap ülkeleri kendisine yüksek para verirse o ülkelere gitme durumu olabilir. Bunun dışında kendisi ile her konuda anlaşmış durumdayız."

"CEYHUN’U KADROMUZA KATACAĞIZ"

Galatasaray ve Trabzonspor’da bir dönem oynayan Almanya'nın Hannover takımının oyuncusu Ceyhun Gülselam'le görüştüklerini de açıklayan Hikmet Karaman, "Fiyat konusunda anlaştık. Ceyhun, futbol hayatını yeniden Türkiye'de sürdürmek istiyor. Bizde kapılarımızı kendisine açtık ve yakın bir tarihte kadromuza dahil edeceğiz" diye konuştu.

3 FUTBOLCUYLA YOLUMUZU AYIRDIK"

Hikmet Karaman, açıklamasının sonunda iç transferde yüksek ücret talep eden 3 futbolcuları Deniz Kadah, Koray ve Viera ile yollarını ayırdıklarını da sözlerine ekledi.