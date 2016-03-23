Hikmet Karaman: "Chevalier patlamanın olduğu yerdeydi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, terör olaylarıyla insanların futbol sevgisinin biraz daha azaldığını ifade etti. Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda birçok oyuncunun milli takımda olduğunu, bazı oyuncuların ise yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye dönemediğini belirterek, "Teddy Chevalier ve tercüman Dany 15 dakika arayla Belçika'daki terör olayını yaşamışlar. Eşyaları, pasaportları, her şeyi uçakta kalmış. Maalesef uçuş gerçekleştirememişler. Yaşadıklarımız, en son yaşananlar insanlara futbol sevgisini biraz daha kaybettirdi. İnsanın konsantrasyonu, yapacağı işle ilgili planları sekteye uğruyor." diye konuştu.



Karaman, bir gazetecinin "Türkiye yalnız mı bırakıldı?" sorusuna, "Türkiye hep yalnızdı. Türk milleti birlikte hareket ederek ülkemizin sınırlarını çizmiş. Kurtuluş Savaşı'na baktığımızda orada inanılmaz bir milli mücadeleyi, birlikteliği görüyorsunuz. Türkiye'nin yalnız kalması sadece bugünlere bağlı değil, geçmişte de öyleydik gene de öyle ama maalesef biz kendi içimizde birbirimizi yiyoruz." şeklinde cevap verdi.



- "Türkiye'ye futbolcu vermek istemediklerini söylediler"

Anadolu kulüplerinin Avrupa'daki büyük kulüplerle ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini kaydeden Karaman, İngiltere'de birkaç oyuncu izleme fırsatı bulduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Yurt dışına gidiyoruz. Almanya, Hollanda ve Slovakya'da futbolcu seyrediyoruz ama almaya kalktığımızda oyuncunun Avrupa'nın büyük kulüplerinden kiralık olarak geldiğini görüyoruz. Türkiye'den en son Bursaspor'dan Enes Manchester City'ye gitti ama kiralık Belçika Ligi'ne verildi. Biz kulüpler iyi ilişkiler kurabilirsek Avrupa kulüpleri ile bunu başarabiliriz."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin geçen sezon 40 futbolcusunu kiralık gönderdiğinin altını çizen Karaman, "Marko Marin de Türkiye'ye geldi. Biz devre arasında Marko Marin ve menajeri ile konuşunca kulübün sportif direktörüyle görüşmemizi istediler. Bize Türkiye'ye daha futbolcu vermek istemediklerini söylediler. Burada sadece yaşanılan terör olayları değil, diğer kulüplerle ilişkiler de etkili. Bu ilişkileri nasıl geliştirebiliriz? Buraya davet edelim, tesislerimizi, antrenmanlarımızı görsünler. Bununla ilgili İngiltere'de çalışmalar yaptık." ifadelerini kullandı.



- Beşiktaş ile hazırlık maçı

Karaman, Beşiktaş'tan aldıkları hazırlık maçı teklifini kabul ettiklerini, cumartesi günü İstanbul'da siyah-beyazlı ekiple karşılaşacaklarını bildirdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le görüştüklerini aktaran Karaman, "Cumartesi günü Beşiktaş ile İstanbul'da hazırlık maçı oynayacağız. Bize bu konuda bir teklifte bulundular. Bizim açımızdan çok iyi. Kupa maçı açısından önemli. Sakat ve cezalı oyuncularımız son zamanlarda fazlalaşmıştı. Dhurgham İsmail 6 hafta maç oynayamadı. Ümit'in, Sercan'ın da durumları öyle. Bu oyuncuların hazırlık müsabakasında oynaması önümüzdeki maçlar için avantaj olacak" ifadelerini kullandı.