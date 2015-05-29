Hikmet Karaman: "Cumhurbaşkanımızın talimatı var"

Teknik direktör Hikmet Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gelecek yıl çok iyi takım görmek istediği yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir restoranda birlikte yemek yiyen Çaykur Rizesporlu yöneticiler İmdat Sütlüoğlu, Mehmet Erdoğan ve Ömer Faruk Ofluoğlu ile teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcular ve AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, daha sonra Tuzcuoğlu Memişağa Belediye Parkı'nda taraftarlara forma dağıttı. Formaları alabilmek için birbirleriyle yarışan taraftarlar izdihama neden oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM"

Taraftarlara seslenen, kendisinin de Rizeli olduğunu ifade eden Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini hatırlattı, "Bize, 'Önümüzdeki yıl çok iyi takım görmek istiyorum' diyerek hedefin yukarısı olması gerektiği talimatını verdi. Rize'ye çok büyük eserler kazandırdı. Sportif alanda da biz bu hedefi önümüzdeki yıl gerçekleştireceğiz"dedi, taraftarları Galatasaray maçında tribüne davet etti.

Çaykur Rizesporlu Kıvanç, taraftarlarla bütünleşmeye devam edeceklerini ve gelecek yıl daha iyi bir takım olacaklarını söylerken AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ise Rize halkı ile bütünleşmiş bir Rizespor'un çok daha başarılı olacağını belirterek, "Hikmet hocamız çok aktif ve başarılı. Stadyumda maçtan çok Hikmet hocayı seyrediyorum. Bazen gol oluyor haberim olmuyor, hocama dalmışım. 90 dakika yerinde duramayan, adeta kanı kaynayan bir hoca. Tipik bir Rizeli. Önümüzdeki yıl hocamızın Rizespor'u hak etti yerlere getireceğine inanıyorum" diye konuştu.