Hikmet Karaman: "Daha önce garantileyebilirdik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) direkt katılma hakkı elde eden A Milli Takımı ve verdiği destekten dolayı Konya halkını tebrik etti.

Türkiye'nin işinin zora girdiği anlarda çok iyi kararlar verdiğini vurgulayan Karaman, "En başta Fatih Terim ve teknik heyeti, futbolcuların hepsini tebrik etmek lazım, Konya şehri halkını özellikle unutmamalıyız. Mevlana hazretlerinin uğuru ve Konya'nın pozitif enerjisi oyuncularımıza yansıdı. Bunu maç içerisinde ve maçtan sonra gördük" dedi.

Hikmet Karaman, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok zor bir gruptan çıkmayı başardığını kaydetti.

Grup müsabakaları başladığında sıralamanın Hollanda'nın birinci, Türkiye'nin ise ikinci olacağı yönündeki görüşlere dikkati çeken tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Oynamadan kazanılmıyor. İzlanda ve Çek Cumhuriyeti, iyi futbol ve takım oyunuyla kimsenin beklemediği şekilde ilk iki sırayı aldı. Bence Hollanda gruptan çıkamamayı hak etti. Türkiye milli takımı ise maçlar oynanırken bulunduğu yeri hak etmemişti. Niye? Kendi sahamızdaki Çek Cumhuriyeti maçında çok iyi oynamış ve talihsiz iki golle kaybetmiştik. Hollanda'da oynadığımız maçı, galipken son dakikada beraberlikle tamamladık. Buna Letonya maçını da ekleyebiliriz. Biz çok daha önceden bu işi garantilemiş olabilirdik."

"Devrimin ilk ayağı"

Karaman, Türk futbolu için sürekli devrim niteliğindeki gelişmeler ve kararlardan bahsedildiğini kaydederek, A Milli Takım'ın 2016 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmesiyle devrimin ilk ayağının gerçekleştiğini savundu.

"Türk futbolu için devrimden bahsediyorduk. Devrimin ilk ayağı gerçekleşti" diyen tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncular, teknik heyet Avrupa heyecanını yaşayacak. Teknik ve taktik anlamda birçok yenilikler görecek. Milli takım dışında kalan ama 'ben Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum' diyen oyunculara da inanılmaz bir şans doğdu. Lige yansıması da çok olumlu olacak. Kaç oyuncu dünya ve Avrupa'da şampiyona heyecanı yaşıyor. Birçok getirisi var. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yabancı sınırının kalkmasına rağmen önemli başarı"

Yabancı sınırlamasının kaldırılmasına rağmen bu başarının yakalanmasının da önemli olduğunu vurgulayan Karaman, şöyle devam etti:

"Fatih hoca maçtan sonra yabancı uygulamasıyla ilgili çok güzel örneklemeler verdi. Avrupa ve dünyadaki sistemle ilgili bilgi paylaştı. Biz teknik adamlar sınırlamanın kaldırılmasıyla sıkıntı yaşamıyoruz. Ben geçmişe oranla daha ferahım. Yabancı sınırlaması nedeniyle 5+2, 5+3, 6+0 gibi 20 tane farklı şey çıkmıştı. Sinus, kosinüs, tanjant bilinmeyenli denklemler çıkmıştı. Yabancı futbolcuyu oyuna sokamıyordum. Maçı çevirecek hamle yapamıyordum. O zaman kulüpler bu oyunculara bu paraları niye veriyordu? Şu ana kadar çok memnunuz ama erken karar vermeden sonucunu da daha net görmek lazım."

Beşiktaş maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını yağmur nedeniyle 2 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Antrenmana, hafif sakatlığı bulunan Makiadı katılmadı.

Yeşil-mavili futbolcular, 1,5 saat süren idmanda, basketbol oynadıktan sonra taktik ağırlıklı çalıştı. Çalışma ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Karadeniz temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.