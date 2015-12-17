Hikmet Karaman: "Darısı lige""

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda galip gelerek grup maçlarına iyi başladıklarını belirtirken "Ligde çok fazla oynamayan, sonradan oyuna giren ve sakatlıktan yeni çıkan oyuncularımı gördüm. Pozitif, negatif ve eksik taraflarla onlarda kendilerini gördü. Bu galibiyetin darısı lige" dedi.

"ÇEKİŞMELİ MAÇ OLACAK"

Lige konsantre olduklarını kaydeden Karaman, Gaziantepspor teknik direktörü Mutlu Topçu'nun iyi işler yaptığını belirtirken, "Mutlu hocanın enteresan bir kadrosu var. Geçen sezon Rize'de bizi yenip gittiler. İki takım adına farklı ve çekişmeli değişik ve üst düzey mücadelede bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmek istiyoruz. İlk yarıyı en iyi yerde tamamlayarak ikinci yarıya daha iyi başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rakibin önemli oyuncuları olduğuna dikkat çeken Hikmet Karaman, şöyle devam etti: "Rakibimizin Muhammet gibi iyi ve önemli bir oyuncusu var. Elyasa da kaptanlık yapan iyi bir lider. Karcemarskas gibi Türkiye liginin en iyi kalecilerinden birine sahipler. Biz de Çaykur Rizespor olarak kendi sahamızda aldığımız mağlubiyetleri artıya çevirmek istiyoruz."