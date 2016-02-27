Hikmet Karaman:'Düştüğümüzde ayağa kalkmasını bildik'

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kapasitelerini bildiklerini belirterek, "Nerede yanlışlar, doğrular var. Geçen sezonda, bu sezonun ilk yarısında da düşüşler yaşadık. Bizim gibi diğer takımlar da yaşıyor. Türk futbolunun yarası bu. Sezon bittikten sonra 8-9 oyuncu gidiyor, 8-9 oyuncu geliyor. Teknik direktörler 2-3 kez değişiyor. Bir istikrar, bir oyun düzeni, takım resmini çıkarmakta zorlanıyoruz. Bugün yendik; ne kahramanız, yenilseydik ne de kaybeden bir takım asla olmayacaktık. Türk futbolunu tanıyoruz. Her düştüğümüzde ayağa kalkacak kapasitemiz var. Oyuncular bugün iyi mücadele etti. İkinci yarıda 7-8 dakikada Itandje ve Makiadi'nin çıkardığı toplar var. Futbol şansı yanımızdaydı" dedi.