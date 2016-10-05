Hikmet Karaman: 'En güzel cevabı Arda verdi'

Çaykur Rizespor lige verilen bir haftalık aranın ardından deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretindeki idmana tam kadro olarak çıktı.

Futbolcular üç günlük aranın ardından çıktıkları sabah idmanında ter çalışması yaptı.

İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karaman, çok önemli bir maç kaybettiklerini belirterek, “Beşiktaş maçı önemli bir maçtı. Uzatma dakikalarında yedeğimiz gol ile mağlup olduk. Puan açısından çok önemli bir maçtı. Galip gelseydik ligdeki 5 puanlı takımlar arasında yer alacaktık. Önümüzde Antalya ile başlayacak dört haftalık maç takvimini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Buna en güzel cevap da iyi bir seri yakalamak olacaktır” dedi.

Kweuke tedirginliği

Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşları ile idmana çıkan Beşiktaş maçında ise ikinci yarı oyuna alınan başarılı golcü Kweuke’nin haftanın ilk idmanında takım arkadaşlarından ayrı doktor kontrolünde düz koşu yaptığı görüldü. Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kweuke ile ilgili temkinli davrandıklarını ifade ederek, “Kweuke ile ilgili temkinli davranıyoruz. Temkinli davranarak süreci kısaltmayı amaçlamıyoruz. Biz Kweuke’yi baştan da oynatabilirdik. Oyuna girdiği dakikalar belli. Kendisinin vücudunu dinleyip bize ona göre dönüş yapması önemli. Ona göre hareket ediyoruz. Maçtan sonra bir iğne vuruldu. O iğneden sonra üç gün antrenmana çıkmaması gerekiyor. Dolayısı ile dikkatliyiz” diye konuştu.

En güzel cevabı Arda verdi

Karaman, milli futbolcu Arda Turan'ın aday kadroya çağrılmaması ve yaşanan tartışmalara değinerek, “Bu konu artık sıktı. Ayıp yani. Bu konu aynı Türkiye’deki dizi ve filmlere benziyor. İnsanlar aksiyon arıyor. Kavga ve gerilimden hoşlanıyoruz. Bakıyorsunuz tartışmalar da öyle. Avrupa’da gerilim yok bakıyorsunuz gerilim bizde var. Mutlaka eleştiriler olacak. Yapıcı eleştiriler güzel. Ama konunun bir aydır tartışılması garip. Ülkemizin milli takımı. Başarılar dileyeceğiz. Arda bile hem hocasına hem de arkadaşlarına başarılar diledi. Bu tartışmalara en güzel cevabı aslında Arda verdi. Gelecek olumsuz bir sonuç olursa teknik adam çıkar bunu aslan gibi göğüsler. Bir karar alıyorsanız bu kararın arkasında durursunuz. Ya takım başarılı olursa o zaman ne olacak” şeklinde konuştu.