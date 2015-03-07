Hikmet Karaman eşinden boşandı

Eşinin başka bir kadından çocuğunun olduğunu ve kendisini sürekli aldattığını ileri sürerek boşanmak istemeyen Reşide Karaman 10 milyon maddi, 20 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 30 milyon lira tazminat talep etti. Mahkeme, 150 bin lira maddi, 150 bin lira da manevi olmak üzere 300 bin lira tazminata ve aylık 7 bin lira yoksulluk nafakasına hükmederek tarafları boşarken, Reşide Karaman temyize başvurdu.

Karaman çiftinin 29 yıllık evliliğinin bitmesiyle sonuçlanan süreç Reşide Karaman’ın, 2 yıl önce para sıkıntısı çekmesi üzerine mahkemeye başvurup nafaka davası açmasıyla başladı. Eşinin eve gelmediğini, çocukların ve kendisinin maddi gereksinimlerini karşılamadığını ileri süren Reşide Karaman, 29 yıllık eşinin kendisini aldattığını ve G.S. isimli kadından çocuğu olduğunu, bunu da nüfus müdürlüğünden öğrendiğini ileri sürdü.

48 yaşındaki Reşide Karaman 2013 yılında Anadolu Adalet Sarayı 10. Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe vererek, eşinin ailesine karşı evlilik birliği içerisindeki manevi sorumluluklarının yanında maddi sorumluluklarını da yerine getirmediğinden ve kendisine düzenli olarak maddi destek sağlamadığından 50 bin lira bedelli tedbir nafakası verilmesini talep etti.

Nafaka davası karşısında Hikmet Karaman’ın avukatı da Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Hikmet Karaman’ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, Hikmet Karaman ile eşi Reşide Karaman’ın evlendikleri andan itibaren yaşamış oldukları tüm olumsuz olayların tarafların birbirlerine olan saygılarını kaybetmelerine yol açmış olması ve evlilik birliğinin müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede ve telafisi mümkün olmayacak şekilde sarsılmış olması sebebiyle, evliliğin devamında toplum ve her iki taraf için de bir fayda bulunmadığı, bu nedenle evlilik birliği temelden sarsılmış olan ve bir araya gelmeleri mümkün olmayan tarafların boşanmaları talep edildi.

30 MİLYON LİRA İSTEDİ

Reşide Karaman ise avukatı Murat Sadak aracılığıyla mahkemeye başvurarak boşanmak istemediğini söyledi ve davanın reddini istedi. 2 yıldır süren boşanma davasında dilekçe ile cevap veren Reşide Karaman, “Dava kötü niyetlidir. Kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez. Beni aldatan ve gayri meşru çocuğu olan kendisidir. Bununla da yetinmeyip kızları yaşında kadınlarla samimi pozlar vererek onurumu ayaklar altına almıştır. Bu nedenle boşanma davasının reddini istiyorum” dedi.

10 milyon lira maddi, 20 milyon lira da manevi olmak üzere 30 milyon lira tazminat talep eden Reşide Karaman, aylık 50 bin lira da yoksulluk nafakası bağlanmasını da istedi. Mahkeme, boşanma davası sırasında Reşide Karaman’a 3 bin lira tedbir nafakası bağladı.

KIZLARINDAN HİKMET KARAMAN’A BÜYÜK SUÇLAMALAR

Boşanma davasının 3. celsesinde çiftin üç çocuğundan ikisi de tanık sıfatıyla ifade verdi. Çiftin kızlarından Bengü Kübra Taş, babasının annesiyle hiç ilgilenmediğini ve 1999 depremi sonrası kendilerini annesiyle birlikte Berlin’e yerleştirdiğini belirterek, “Bize, 2 haftada bir geleceğini söyledi ama öyle olmadı. Babam Berlin’de G.S. adlı kadınla birlikte yaşamış. Bunu da evimize gelen bir trafik cezasından anladık. Üstelik ondan çocuğu da olmuş. Annem 2005 yılında boşanmak istedi ama babam vaatlerde bulanarak annemi vazgeçirdi. Ben evlenip Berlin’de kaldım. Annemler 2006 yılında İstanbul’a döndü. Babam eve hiç gelmiyordu ama basından hangi eğlence merkezlerinde olduğu haberini alıyorduk. Babamın son bir yıldır da başka bir bayanla ilişkisi olduğunu biliyorum. Gaziantepspor’da çalıştığı dönemde sevgilisi olan S.Ö. isimli kadına otomobil aldığını biliyorum” dedi.

Çiftin küçük kızları 20 yaşındaki Bera Karaman ise babasını eve hiç gelmediği için bir yabancı gibi gördüğünü belirterek, “Ufak şeylerden kavga çıkarıp anneme şiddet uygulardı. Anneme, ‘Sen kadın mısın?’ diye küfür ediyordu. Yaklaşık 3 yıldır eve hiç gelmedi. Babamın kazancı çok iyi olmasına rağmen anneme çok zor para verirdi. Annem geçinmek için para isterken adeta ona yalvarırdı. Babamın bana hiçbir zaman manevi katkısı olmadı” diye konuştu.

TEMYİZE BAŞVURDU

Anadolu Adalet Sarayı 10. Aile Mahkemesi’nde 2 ay önce görülen boşanma davasının son celsesinde mahkeme hakimi, Karaman çiftinin boşanmasına karar verdi. Hakim, Reşide Karaman’ın istediği toplam 30 milyon liralık tazminat yerine 150 bin liralık maddi, 150 bin lira da manevi olmak üzere 300 bin lira tazminata hükmetti. 3 bin lira olan tedbir nafakasının ise boşanma davası kesinleştikten sonra 7 bin liraya çıkartılmasına karar verirken Reşide Karaman, avukatı Murat Sadak aracılığıyla kararı temyiz etti.

(Hürriyet)