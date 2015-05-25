Hikmet Karaman ezilme tehlikesi atlattı!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Rize İmam Hatip Lisesi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Tören sonrası yanında getirdiği belli sayıdaki formaları İmam Hatip Lisesi öğrencilerine atarak dağıtmak istedi. Forma almak isteyen öğrenciler Karaman’ın yanına gitmeye çalışınca Karaman ezilme tehlikesi atlattı. Karaman’ın çevresindekiler öğrencileri uzaklaştırmaya çalışsa da öğrencileri uzaklaştırmak kolay olmadı. Öğrenciler forma alma umudu ile uzun süre Karaman’ın çevresinden ayrılmadı. Zor anlar yaşayan Karaman, kulüp çalışanlarının müdahalesi ile öğrencilerin arasından çıkartıldı.