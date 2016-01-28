Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Formalite maçıydı"
28.01.2016 - 15:42 | | İHA

Hikmet Karaman: "Formalite maçıydı"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Mersin İdmanyurdu ile formalite bir maç oynadıklarını ifade ederek, bir kez daha Türkiye'deki tesis sorununa dikkat çekti.

Hikmet Karaman: "Formalite maçıydı"
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un, Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, genç oyuncuları görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Formaliteden bir maç oynadık. Bir kaç tane genç arkadaşımız vardı. Onları görme fırsatı bulduk. Keşke statüde bir kulüp altyapıda bulunan oyuncularını profesyonel yapmadan oynatabilseydi de daha fazla oyuncu oynatabilseydik. Bu akşam Beşiktaş ile Sivas Belediyespor'un maçını bekleyip rakibimizin kim olduğuna göre hareket edeceğiz" dedi.

Sahayı temizleyenlere teşekkür eden Karaman, tesislerle ilgili ise, "Tesisler daha güzel olabilirdi. Bir de burada kömür yakıyorlar, kömür işini kaldırsınlar. Buraya geldik her taraf duman içindeydi. Odaları dar, futbolcular rahat soyunamıyorlar. Bu sadece buraya has bir şey değil, bizim altyapımız da böyle. Türkiye'nin genel durumu böyle. Statlarımızı UEFA standartlarına getirebiliriz ama maalesef bir adım öteye gidemiyoruz. Öyle olunca Mesut Özil'i de Arsenal'de seyrediyoruz. Almanya'dan çıkıyor bizden çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber