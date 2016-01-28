Hikmet Karaman: "Formalite maçıydı"

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'un, Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, genç oyuncuları görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Formaliteden bir maç oynadık. Bir kaç tane genç arkadaşımız vardı. Onları görme fırsatı bulduk. Keşke statüde bir kulüp altyapıda bulunan oyuncularını profesyonel yapmadan oynatabilseydi de daha fazla oyuncu oynatabilseydik. Bu akşam Beşiktaş ile Sivas Belediyespor'un maçını bekleyip rakibimizin kim olduğuna göre hareket edeceğiz" dedi.

Sahayı temizleyenlere teşekkür eden Karaman, tesislerle ilgili ise, "Tesisler daha güzel olabilirdi. Bir de burada kömür yakıyorlar, kömür işini kaldırsınlar. Buraya geldik her taraf duman içindeydi. Odaları dar, futbolcular rahat soyunamıyorlar. Bu sadece buraya has bir şey değil, bizim altyapımız da böyle. Türkiye'nin genel durumu böyle. Statlarımızı UEFA standartlarına getirebiliriz ama maalesef bir adım öteye gidemiyoruz. Öyle olunca Mesut Özil'i de Arsenal'de seyrediyoruz. Almanya'dan çıkıyor bizden çıkmıyor" ifadelerini kullandı.