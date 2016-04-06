Hikmet Karaman: 'Galatasaray maçı bizim için bir şans'

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın son oynadığı Eskişehirspor maçında kadro sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ifade eden Karaman, "Büyük camialar ne olursa olsun zaman zaman bu gibi problemleri yaşayabilirler. Taraftar kitlesi ve camianın büyüklüğü onları her zaman bir adım önde kılıyor." diye konuştu.

Hikmet Karaman, Galatasaray ile bu sezon 3 maç daha oynayacaklarını belirterek, "İkisi kupa, biri de lig maçı. Maç oynayacağımız günün şartları da önemli. Burada alınacak sonuçlar her iki takımı da farklı düşüncelere ve motivasyonlara itebilir. Galatasaray karşılaşması bizim için bir şans maçı. Ligin aşağısındaki takımlarla ilişkiyi tamamen kesme açısından bizim için önemli bir maç. Enteresan bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Kendi durumlarını bildiklerini kaydeden Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 haftalık periyotta daha fazla puan almalıydık. Bu kritiği bir kere bizim yapmamız gerekiyor. Kweuke'nin sakatlığını bilsek transfer yapardık. Puansal açıdan geri düştük. İki veya üç oyuncu almış olsaydık bugün ligin çok farklı yerinde bulunuyor olabilirdik. Bu bir gerçek. Bunun içinde bizim de hatamız vardır, oyuncuların da hatası vardır. İkinci yarı puansal açıdan normal olarak daha fazla puan almamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Yan faktörler çok etkili. Kalan lig maçlarında mağlup olmamak çok önemli. Kupaya da o pozitif motivasyonla çıkalım."

Karaman, bir gazetecinin, "Güvenlik gerekçesiyle Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelendi. Türk Telekom Arena'da Galatasaray-Çaykur Rizespor arasında bir maç oynanacak. Bu maç Çaykur Rizesporlu yabancı futbolcular üzerinde bir olumsuzluk yaratabilir mi?" sorusuna ise "Bizim Teddy Chevalier, milli takım izninde geri dönecekti, dönemedi. Sekizinci gün Rize'ye geldi. Takımlar, oyuncular ve aileleri üzerinde mutlaka etkileri oluyordur ama bunları da yaşayacağız. Kimse sokağa çıkmayacak, böyle bir şey yok yani. İnşallah bu tür olaylar düzelir." yanıtını verdi.

Sercan: "Bizim için önemli maç"

Takım kaptanı Sercan Kaya ise oyun olarak birçok maçı kazanma şansları olduğunu belirterek, "Gençlerbirliği, Eskişehirspor ve son olarak Kayserispor maçlarını kazanabilirdik. Gol yollarında Kweuke'nin olmayışı bize biraz sıkıntı yarattı. Skora ulaşamadık." dedi.

Ligin aşağı kısmıyla bağlantıyı henüz kesemediklerini ifade eden Sercan Kaya, şunları söyledi:

"Elimize çok da fazla fırsat geldi. Eskişehirspor veya Kayserispor maçlarından en az birini kazanmamız lazımdı. Şimdi de Galatasaray ile maçımız var. Galatasaray karşılaşması bizim için önemli. Bu maçtan en kötü bir puanla dönmek istiyoruz. Bizim kendi işimize bakmamız gerekiyor. Galatasaray'ın kupadan başka hedefi kalmadı. Bizim için de ligdeki hedefimiz daha bitmedi. Kısıtlı kadromuzun olması, kupanın bize getirdiği bir yük oldu. Yarı finale kadar geldik. Buradan da şehrimize en kötü bir final yaşatmak istiyoruz. Camiamız ve bizim için de çok önemli. İnşallah bu maçlardan alnımızın akıyla çıkarız."

Galatasaray maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında, 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, hafif sakatlığı bulunan Eren Albayrak fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanda yeşil-mavili futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. İdman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basına kapalı devam etti.

Yeşil-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.