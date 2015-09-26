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26.09.2015 - 17:20 | | Muhammet KAÇAR - RİZE / DHA

Hikmet Karaman: "Gelişmeye devam etmeliyiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kalıcı olmak istedikleri lig için yeterli olmadıklarını belirterek, "Gelişmeye devam etmeliyiz" dedi.

Hikmet Karaman: "Gelişmeye devam etmeliyiz"
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Ligde her takımın her türlü sonucu alabildiğini ifade eden Karaman, "Son sıranın üzerindeki takımların 3'er puanı var. İki maç kaybedersin, onlar iki maç kazanır ve oraya inersin. Bu işin şakası yok. Onun için daha çok çalışacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Teknik ekip olarak bu bilinçteyiz. 20 maç sonunda bazı şeyler çok daha iyi ortaya çıkar. Ligdeki gerçek gücünü görürsün. Biz de devre arasına kadar, 'Nerede duruyoruz? 'diye bakıp bir strateji belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

GELİŞMEYE DEVAM ETMELİYİZ

İki yıldır son sıralarda oynayan bir görüntü verdiklerini hatırlatan Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kulüp ve futbol potansiyeli olarak ligde kalıcı ve kolay kolay yenilmeyen, mücadele gücü yüksek takımlardan biri olmamız gerekiyor. Kulübün ileriye doğru oyuncu üretilebilecek yapıya girmesi gerekir. Bu çalışmalarda zaman içerisindeki planlama ile olabilir. Ligdeki konumu iyi diyerek bakarsak hayal kırıklığı yaşarız. Bu yeterli değil. Gelişmeye devam etmeliyiz. Her takım birbirini yenecek ve yenilebilecek bir kapasitede. Bizlerin de onlardan farkı yok. Bu bilinç içerisinde devam edersek sonucu getiririz."

KASIMPAŞA MAÇI

Ligde karşılaşacakları Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu ve bunu da gösterdiklerini ifade eden Karaman, "Geçen yılki kadrolarını koruyarak savunma bölgesine iyi oyuncular aldılar. Bizim de son hafta disiplinli bir oyunumuz var. Bunu biraz daha yukarıları taşımamız gerekiyor. Bu yeterli değil. İddialı ve yukarılarda tutunabilen bir takım olabilmemiz için Antalyaspor maçının üzerine koymamız lazım. Karşımızda güçlü bir rakip var. Oyuncularımız istekli ve hırslı. Bu açıdan son derece iyi şeyler var. Bunu devam ettirmek zorundayız" diyerek açıklamasını noktaladı.

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