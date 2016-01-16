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16.01.2016 - 12:14 | | Muhammet KAÇAR / Rize,(DHA)

Hikmet Karaman Gençler'i gözüne kestirdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Gençlerbirliği maçını kazanmaları halinde ligde çok farklı yerlere gidebileceklerini söyledi.

Hikmet Karaman Gençler'i gözüne kestirdi
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Teknik direktör Karaman, sahalarında karşılaşacakları Gençlerbirliği maçının kendileri için önemli olduğunu belirterek, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda zorlu bir maç trafiğini geride bıraktıklarını hatırlatan Karaman, kupada aldıkları iyi sonuçları lig maçlarında da almak istediklerini belirterek, "Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkacağız. Karşılaşmanın çok zor geçeceğini biliyoruz. Bu maçta en büyük destekçimiz taraftarımız olacak. 12'nci adam olan taraftarımızın 90 dakika boyunca bizi desteklemelerini istiyorum. Bu maç taraftarın maçı olacak. Bu maçta alacağımız galibiyetle puanımızı 27'ye yükseltmemiz halinde ligde çok farklı yerlere gideriz. Kaybedersek aşağılarda kalırız. Bunun bilinci ile sahaya çıkıp mücadele edeceğiz" dedi

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