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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Gol vuruşunu yapamadık"
12.02.2017 - 16:24 | | İHA

Hikmet Karaman: "Gol vuruşunu yapamadık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “İkinci yarının tamamında bizim üstünlüğümüz vardı. Net pozisyonların dışında altıpas üzerinde gol vuruşunu yapamadık” dedi.

Hikmet Karaman: "Gol vuruşunu yapamadık"
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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Akhisar Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Maçın 90 dakikasını değerlendirirsek, hava ve zemin şartları futbol oynamaya elverişli değildi. Bunu maç öncesinde söylemiştik. Maçın ilk 5. dakikasında mağlup duruma düştük. Daha sonraki 10 dakikalık bölümde biraz zorlandık. Oğulcan’ın oyuna girmesiyle oyun zenginliğimiz ve pozisyonlarımız arttı, direkten dönen topumuz vardı. İkinci yarının tamamında bizim üstünlüğümüz vardı. Net pozisyonların dışında altıpas üzerinde gol vuruşunu yapamadık. Rakibimiz de 1-0’ı iyi kapatmayı becerdi. Önümüzde oynayacağımız 2 tane maç var. Bunlar bizim için çok önemli. Puansal açıdan buradan mağlup olmadan dönmek istiyorduk ama mağlup olduk. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan çıkartmamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Akhisar Belediyespor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.” dedi.

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