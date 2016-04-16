Hikmet Karaman, hakeme isyan etti

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Osmanlıspor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem Hüseyin Göçek'i ve yardımcılarını eleştirdi. Karaman, "Yediğimiz golde son derece hatalıyız. Taca atsak topu, pozisyon olmayacak, kalabalık durumdaydık. Maçı kaybetmemizin iki tane ana temel nedeni var maalesef, bunun içinde hakem hocamız da var, kusura bakmasın" diye konuştu.

Takım olarak kendilerine hakem kararları haricinde pay çıkardıklarını belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yediğimiz gol bizim hatamızdan doğan bir gol. Top bizim elimizdeyken rakibe verdik, gol yedik ama ondan öncesi var. 50. dakikalarda rakibin stoperleri oyuncumuza taban giriyor, daha önce de sarı kartı var. Net bir taban, benim de gözümün önünde oluyor. Hocam kural oysa ver sarı sonra kırmızı kartı. Sercan'a aynı pozisyonda sarı veriyorsan orada da kartı değerlendireceksin. Olabilir değerlendirmedi ama penaltıyı çaldın niçin iptal ediyorsun? Çizgi hakemiyle istişaresinden sonra iptal etti. Top oyuncunun hem sol hem sağ eline vuruyor. 90 dakika içerisinde oyuna etki eden iki kararı var. Birincisi göstermediği sarı karttan kırmızı kart, ikincisi iptal ettiği penaltı var. Direkt oyuna etki yapmıştır."

Karaman, Osmanlıspor karşısında pozisyonlar yakaladıklarını ancak yararlanamadıklarını belirten Karaman, "Golü yediğimiz dakikaya kadar rakibin bu nasıl kaçtı diyebileceğimiz pozisyonu yok. Bizim atmamız gereken daha tehlikeli pozisyonlar var. Kendimize de pay çıkarıyorum mağlubiyete ama oyun içinde yediğimiz gole gelmeden avantajlı duruma ciddi hakem hatası nedeniyle gelemedik. 0-0 maç gitse oyuncu değişikliği başka türlü olacak 1-0 mağlup duruma düştün mü de oyun farklı formata giriyor. İç sahada bu maç bizim için kilit maçımızdı, kaybetmemiz gereken bir maçtı ama yan etken, unsurlarıyla maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

"KUPADA FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"



Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları maçın sorulması üzerine Karaman, "Biz kupada final oynamak istiyoruz. Oynamak istiyorsak burada alacağımız netice önemli. İyi bir sonuç alıp rövanşa gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.