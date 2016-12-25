Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: 'Haksız bir penaltı kazandık'
25.12.2016 - 16:15 | | İHA

Hikmet Karaman: 'Haksız bir penaltı kazandık'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada mücadelenin hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Hikmet Karaman: 'Haksız bir penaltı kazandık'
ABONE OL

Osmanlıspor karşısında penaltı golü ile 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, kaybettikleri maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, “Bizim açımızdan 90 dakikanın dezavantajı, Orhan ve Oboabona’nın sakatlanıp çıkmaları 90 dakikada yapacağımız hamleleri engelledi. Sakatlanıp oyundan çıkmaları, oyun içinde yapacağımız hamleleri önledi. İki takım da iyi mücadele etti. Bizimki haksız bir penaltıydı. Hakem yanıldı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi. Aleyhimize verilen penaltıda, ilk pozisyonda bir darbe var ama düşmedi. Son dakikada kaybettiğimiz bir maç. Kaybetmemiz gereken bir maçtı. Geneline baktığımızda beraberlik hakkı olan bir maçtı” dedi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber