Hikmet Karaman horon tepti

ÇAYKUR Rizespor'da ilginç bir moral motivasyonu yaşandı. Yeşil mavili futbolcular ve teknik ekip, Kayserispor maçı öncesi kemençe eşliğinde söylenen yöresel atma türkülerle moral buldu.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman'ın konuğu olan yöresel sanatçı Ahmet Çakar ile kemençeci Resul Karaaslan, teknik heyet ve futbolculara türkü ziyafeti sundu. Koluna aldığı papağanı kemençe eşliğinde oynatan Hikmet Karaman, Ahmet Çakar'ın söylediği yöresel atma türkülerle keyifli anlar yaşadı. Futbolcularında alkışla tempo tuttuğu kemençe ziyafetinde Hikmet Karaman ve futbolcular horon dersi de aldı. Tesislerde yaşanan eğlenceli anların görüntüleri Çaykur Rizespor'un internet sitesinde yayınlandı.