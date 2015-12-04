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04.12.2015 - 13:40 | | Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)

Hikmet Karaman iddialı: "Yukarıya tutunacağız"

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman, üst sıralarda tutunmak için pazar günü deplasmanda oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçını kazanmak istedikleri söyledi.

Hikmet Karaman iddialı: "Yukarıya tutunacağız"
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Mersin İdmanyurdu ile kritik bir maça çıkacaklarını ifade eden Hikmet Karaman, son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi amaçladıklarını vurgularken şunları söyledi:

"Rakibimizin direnç açısından en üst seviyesini göstereceği maç olacak. Kupa maçına da altyapı destekli kadro ile çıktılar. Bizim maçımız ise daha farklı olacak. Mağlubiyet onlar için çok zor olacak. İyi oyuncuları olan bir ekip. Zaten ligde kolay maç yok. Çaykur Rizespor olarak Mersin deplasmanından alacağımız galibiyetle 'ligde varız' bilinci içinde olacağız."

YUKARIYA TUTUNACAĞIZ

Ligde son haftalarda iyi sonuçlar aldıklarını hatırlatan Hikmet Karaman, "Bizim için birinci planda lig önemli. Mersin İdmanyurdu yukarılarda tutunma maçı olacak. Alacağımız 3 puan bizi farklı yerlere getirebilir. Bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

YEDEK OYUNCULARIN PERFORMANSI

Ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyuncuların kupa maçındaki performansını da değerlendiren Hikmet Karaman, "Benim memnun olmam önemli değil. Oyuncularımın durumu. Memnuniyetsizlik önce oyuncularımızda olacak. Böyle maçlar, (Ben buradayım ve hazırım) mesajı açısından önemli" ifadelerini kullandı.

SAKATLAR AYRI ÇALIŞTI

Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Viera, Eren, Sylvestre ve İsmael takımdan ayrı çalıştı.

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