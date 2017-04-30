Hikmet Karaman: "Kaybetmek üzüntü verici"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 90+2. dakikada yedikleri golle 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maç 1-1 giderken net fırsatlar bulduklarını vurgulayarak, "Puanlama açısından çok önemli bir maçtı bizim için. Kapasitemizin üzerinde şeyler yaptık. Maç 1-1'ken kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyun içinde kilit pasları iyi kulansak gol şansımız fazla olabilirdi. 90 dakika 1-1 oynayıp bu mücadeleyi gösterdikten sonra kaybetmek üzüntü verici." ifadelerini kullandı.