Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Kaybetmek üzüntü verici"
30.04.2017 - 19:12 | | İHA

Hikmet Karaman: "Kaybetmek üzüntü verici"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 90+2. dakikada yedikleri golle 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Hikmet Karaman: "Kaybetmek üzüntü verici"
ABONE OL

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'ye 90+2. dakikada yedikleri golle 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maç 1-1 giderken net fırsatlar bulduklarını vurgulayarak, "Puanlama açısından çok önemli bir maçtı bizim için. Kapasitemizin üzerinde şeyler yaptık. Maç 1-1'ken kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyun içinde kilit pasları iyi kulansak gol şansımız fazla olabilirdi. 90 dakika 1-1 oynayıp bu mücadeleyi gösterdikten sonra kaybetmek üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber