Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman A Spor'a konuştu.

"Hakem net bir hata yapıyor"

"Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar. Hakem net bir hata yapıyor, buna nasıl müdahale etmezsin!"

"Neden hakeme söylemedi Emre"

"Gökhan Emre'ye demiş ki; 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere düşmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre"

'Gökhan Töre bana dirsek atmadı'

NTV'nin haberine göre; Emre Belözoğlu maçtan sonra 'Gökhan Töre bana dirsek atmadı' ifadelerini kullandı.

Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Emre çok üzgün olduğunu söyledi. Hakeme 'Gökhan Töre dirsek atmadı, top suratıma geldiği için suratımı tuttum, omzu omzuma geldi' demiş. 'Direk kırmızı mı gösterdin?' demiş. Hakem de hayır ikinci sarıdan attım' demiş." ifadelerini kullandı.

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