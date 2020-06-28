Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvkur Yeni Malatyaspor Haberleri Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"
28.06.2020 - 01:06 |

Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart pozisyonu ile ilgili olarak Karaman, "Gökhan Emre'ye demiş ki; 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Emre Belözoğlu'nun maçtan sonra 'Gökhan Töre bana dirsek atmadı' ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"
ABONE OL

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hikmet Karaman A Spor'a konuştu.

"Hakem net bir hata yapıyor"
"Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar. Hakem net bir hata yapıyor, buna nasıl müdahale etmezsin!"

Hikmet Karaman: Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi

"Neden hakeme söylemedi Emre"
"Gökhan Emre'ye demiş ki; 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere düşmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre"

'Gökhan Töre bana dirsek atmadı'
NTV'nin haberine göre; Emre Belözoğlu maçtan sonra 'Gökhan Töre bana dirsek atmadı' ifadelerini kullandı.

Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen, "Emre Belözoğlu ile konuştum. Emre çok üzgün olduğunu söyledi. Hakeme 'Gökhan Töre dirsek atmadı, top suratıma geldiği için suratımı tuttum, omzu omzuma geldi' demiş. 'Direk kırmızı mı gösterdin?' demiş. Hakem de hayır ikinci sarıdan attım' demiş." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Umut Bulut'tan kırmızı tepkisi!

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol

    Inter akademisi Türkiye'de!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"
      Hikmet Karaman: "Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi"
    2. Manchester United uzatmada turladı!
      Manchester United uzatmada turladı!
    3. Adil Gevrek: "Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi"
      Adil Gevrek: "Yapılan hakem hataları artık bizi bezdirdi"
    4. Deportivo'ya 3 puanı Emre Çolak getirdi!
      Deportivo'ya 3 puanı Emre Çolak getirdi!
    5. Jose Sosa: "Pes edecek değiliz"
      Jose Sosa: "Pes edecek değiliz"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"

    Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybettik"

    Uğurcan Çakır: "Biz şampiyon olacağız"

    Uğurcan Çakır: "Biz şampiyon olacağız"

    Joao Pereira: "Basit bir penaltıydı"

    Joao Pereira: "Basit bir penaltıydı"

    Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mehmet Ekici...

    Son dakika | Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Mehmet Ekici...

    Sıradaki Haber