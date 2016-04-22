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HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman: 'Konya'dan sevinçli bir skorla dönmek istiyoruz'
22.04.2016 - 16:38 | | AA

Hikmet Karaman: 'Konya'dan sevinçli bir skorla dönmek istiyoruz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Torku Konyaspor deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Hikmet Karaman: 'Konya'dan sevinçli bir skorla dönmek istiyoruz'
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Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 günde 4 tane maç yapmış olacaklarını ifade eden Karaman, "Bu kolay değil. Mevcut kadro içerisinde bunun zorluklarını yaşıyoruz. İkinci yarı bunu yaşadık ve gördük." dedi.

Karaman, Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ligde de son derece başarılı bir çizgi yakaladı. Belkide bizde Çaykur Rizespor olarak ikinci yarı transfer dönemi de dahil sakatlık, cezalı ve transfer dönemi iyi geçirmiş olsaydık ligde yukarılarda olabilirdik. Kupada yarı finale kadar iyi geldik. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar var. Deplasmandan sevinçli bir skorla dönmek istiyoruz. Rakibimizde iyi bir rakip. Ligde puansal açıdan iyi skorlar almadık, bu bir gerçek. Bunun bir takım nedenleri de var."

Çaykur Rizespor olarak biraz daha farklı sonuçlar almaları gerektiğini dile getiren Karaman, "Ligde önümüzde beş tane maç var. Bu beş maçta alınacak 2-3 galibiyet sıralamadaki yerimizi değiştirecek. Kupada bir tane maçımız var. Toplam 6 tane maç oynayacağız." diye konuştu.

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