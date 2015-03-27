Hikmet Karaman: Kupa maçının rövanşını alacağız

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Eren Albayrak, Leonard Kweuke, Godfrey Oboabona, Ousmane Viera, Ali Adnan ve Kyle Lafferty katılmadı. Ludovic Obraniak ve kaleci Serkan Kırıntılı takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından teknik ağırlıklı çalışma yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.

Teknik direktör Karaman, idman öncesi gazetecilere, 6 futbolcunun milli takımlarda olduğunu, 2 futbolcunun ise sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalıştığını belirterek, 8 eksikle çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Milli takımlarda olan oyuncular nedeniyle taktik çalışmalarının aksadığını dile getiren Karaman, her şeye rağmen oyuncuların milli hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirip sağlıklı geri dönmelerini temenni ettiklerini belirtti.

Ligde Fenerbahçe ile çok zor bir maça çıkacaklarını ve bunun hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Karaman, "Önemli bir maça çıkacağız. Kupa maçının rövanşını oynayacağız. Bir tarafta şampiyonluğa oynayan, diğer tarafta kümede kalmayı garantilemek isteyen takımın mücadelesi olacak. Müthiş bir mücadele olacak" dedi.



Karaman, alt sıralardaki mücadelenin de şampiyonluğa eşdeğer bir mücadele olduğunu ifade ederek, "Amacımız şampiyonluğa oynayan takım karşısında Çaykur Rizespor'un gücünün ne olduğunu, çalışmalarının karşılığının ne olduğunu göstermek. Çok zor bir maç bizi bekliyor ama oyuncularımıza güveniyoruz. Önümüzde bir haftalık çalışma süresi var. En iyi şekilde değerlendirip Fenerbahçe karşısına tam olarak hazır çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.