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18.04.2016 - 18:07 | | AA

Hikmet Karaman: "Kupada adımızı finale yazdırmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Galatasaray'ı eleyerek, adlarını finale yazdırmak istediklerini söyledi.

Hikmet Karaman: "Kupada adımızı finale yazdırmak istiyoruz"
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Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası'nda Karadeniz Bölgesi'ni Çaykur Rizespor'un temsil ettiğini belirtti.

Sahalarında 20 Nisan Çarşamba günü yapacakları maçı, çok iyi atmosferde oynamak istediklerini ifade eden Karaman, "Çaykur Rizespor'un renklerinin çok iyi temsil edildiği bir tribünde, 12. adamın iyi bir atmosfer yaratmasını istiyoruz. Kupaya gelene kadar ligde puansal açıdan eksiklikler yaşadık. Kupanın verdiği yorgunluk ile sakat oyuncuların getirdiği eksiklikler de var. Kupada yarı finale kadar geldik. Kupada adımızı finale yazdırmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'ın deneyimli ve çok büyük bir takım olduğunu vurgulayan Hikmet Karaman, şunları kaydetti:

"Galatasaray, şampiyonluklar yaşamış, milli takımın yarısını temsil etmiş, milli takıma başarılar kazandırmış oyuncularla dolu. UEFA Kupası'nı kazanmış bir takım. Bunlara saygı gösteriyoruz. Şartlar ne olursa olsun kulüpler, zaman zaman buhranlı günler yaşayabilir. O takımın büyüklükleri her zaman vardır. Bu düşünce içerisinde de maça hazırlanıyoruz. Rize'ye bir final heyecanı yaşatmak bizim görevimiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor, bunlar yaşamışlar. Çaykur Rizespor'un finale çıkıp, boy göstermesi bütün Karadeniz ve Rize'yi müthiş yapacaktır. Bu fırsatı da ilk maçta en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Galatasaray maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı devam eden Eren Albayrak katılmadı.

Yeşil-mavili futbolcular idmanda, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, ilk 15 dakikalık bölümün ardından basın mensuplarına kapatıldı.

Çaykur Rizespor, 20 Nisan Çarşamba günü saat 18.45'te Çaykur Didi Stadı'nda oynanacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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