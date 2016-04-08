Hikmet Karaman: "Ligde iyi bir seri yakalamalıyız"

Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, son yapılan antrenmanda oyuncularını zorlu karşılaşma için motive etti. Oyuncularına ligin ikinci yarısına istenen performansı gösteremediklerini hatırlatan Karaman, "İçerde ve dışarıda önemli puanlar kaybettik. Bunlar geride kaldı. Geçmişe değil önümüze bakmalıyız. Bize yakışan kazanıp alt sıralarla bağlantıyı kesmektir" dedi.

"SERİ YAKALAMALIYIZ"

Ligde kalan haftalarda toplayabilecekleri kadar puan toplamaları gerektiğini anlatan Karaman, "Çaykur Rizespor'u hak ettiği yer olan üst sıralara çıkarmak en büyük arzumuz. Bunun için herkes üzerine düşen görevi yapacak. Galatasaray ile lig ve kupada 3 maç oynayacağız. Ama şu anki önceliğimiz lig. Kupa maçlarını asla düşünmeyin. Kupayı zamanı gelince düşüneceğiz. Şimdi tamamen lige konsantre olun. Ligde iyi bir seri yakalamalıyız" ifadelerini kullandı.