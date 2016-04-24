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HaberlerRizespor Haberleri Hikmet Karaman: "Ligi selametle bitireceğiz"
24.04.2016 - 16:47 | | AA

Hikmet Karaman: "Ligi selametle bitireceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Torku Konyaspor maçının ardından konuştu.

Hikmet Karaman: "Ligi selametle bitireceğiz"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle 5 eksikle karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Aldıkları galibiyetten dolayı Torku Konyaspor'u tebrik eden Karaman, şunları kaydetti:

"Torku Konyaspor kadro ve oyun üstünlüğünü ikinci yarıda gösterdi. Şu anda rakiplerimize göre 5 puan önde olan takım biziz. Kalan maçlarda 5 puan farkı en iyi şekilde değerlendirip, ligi selametle bitireceğiz. Bundan endişemiz yok. Rakiplerin hedef takımı haline geldik doğrudur ama 5 puan önde bulunan takım da biziz. Onun için gereğini de yaparız."

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