Hikmet Karaman: "Ligi selametle bitireceğiz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sakat ve cezalı oyuncular sebebiyle 5 eksikle karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Aldıkları galibiyetten dolayı Torku Konyaspor'u tebrik eden Karaman, şunları kaydetti:

"Torku Konyaspor kadro ve oyun üstünlüğünü ikinci yarıda gösterdi. Şu anda rakiplerimize göre 5 puan önde olan takım biziz. Kalan maçlarda 5 puan farkı en iyi şekilde değerlendirip, ligi selametle bitireceğiz. Bundan endişemiz yok. Rakiplerin hedef takımı haline geldik doğrudur ama 5 puan önde bulunan takım da biziz. Onun için gereğini de yaparız."