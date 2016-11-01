Hikmet Karaman ligin falına baktı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Adanaspor maçı hazırlıklarına başlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Adanaspor maçının zor olacağına dikkat çekeerek, Ligin son haftasında Galatasaray'a karşı çok dirençli bir oyun ortaya koydular. Lige baktığımızda takımlar puan olarak birbirine çok yakın. Seri yapıp 3-4 maç kazananlar yukarı çıkabilirken, üst sıralardakiler de düşüş gösterebiliyor. Dolayısıyla her zaman rakibe saygı duymak zorundasın. Ligde kolay maç yok. Çalışarak takımımızı geliştiriyoruz. Bizi seyredenlere zevkli ve heyecanlı bir maç izlettirmeye çalışıyoruz. Adana maçı da kolay olmayacak. Adanaspor maçında çıkışımızı ve gelişimimizi sürdürmek istiyoruz dedi.

ÇOK ÇEKİŞMELİ LİG OLACAK

Ligde puansal anlamda takımların birbirine yakın olduğunu ifade eden Karaman şöyle devam etti;

Ligde iki hafta önce biz sondan üçüncü sıradayken altıncının ligde iki, bizim bir galibiyetimiz vardı. Sıralamaya baktığınız zaman işler farklı. Antalyaspor bu hafta bir maç kazandı. İçeride bir maç daha kazandığı zaman üst sıralara tırmanacak. Ligde takımların galibiyet sayıları birbirine çok yakın. Geçmiş yıllarda takımlar arasında galibiyet farkları belirgindi. Artık bu yıl fazla fark yok. Takımlar güçlü. Başakşehir, Bursaspor ligde az puan kaybeden takımlar seviyesine ulaştı. Konyaspor'un dahil olduğu 7-8 takım üst sıralarda. Diğer takımlar ise orta sıralar için mücadele ediyor. Lige baktığınızda lig sekizincisi ve sonuncusu arasında hiçbir fark yok. Bu nedenle çekişmeli bir lig olacak. Çok dikkatli olmamız lazım.

KIRAN KIRANA İDMAN

Bu arada Çaykur Rizespor, Adanaspor maçı hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yapılan çalışmaya Trabzonspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular katılmadı. Oğuzhan Aynaoğlu'nun takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmanda oyuncular dar alanda savunma ve hücuma dönük taktik çalışması yaptı. Kıran kırana geçen antrenman 1.5 saat sürdü.