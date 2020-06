Hikmet Karaman: "Mağlubiyet ile kendimizi çok zora soktuk"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, bu mağlubiyetle ligde kalma yarışında işlerini zora soktuklarını söyledi.



Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Antalyaspor karşısına üç puan için çıktıklarını ancak karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.



Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki hatalı gol yediklerini ifade eden Karaman, "Yediğimiz ilk golde top bizim oyuncumuza çarpıyor. Belki de gol olmayacaktı. İkinci pozisyonda son adamın öyle hata yapma lüksü yok. İlk devre başka, ikinci devre başka bir oyun. Kolay değil bunun altından kalkmak. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek sonuç farklı olabilirdi." dedi.



Kweuke'nin gördüğü kırmızı kartın doğru olmadığını savunan Karaman, "Kırmızı olmamalıydı. Oyuncu ilk pozisyonda Kweuke dönerken kendini atıyor. İkincisinde ise topu yere vurduğu için 10 kişi kaldık. Buna rağmen kopmadık ve net pozisyonlar ürettik. Futbol şansının yanımızda olmadığı çok net maçlardan birini oynadık." diye konuştu.



Bu maçta alınan mağlubiyetin kendilerini çok sıkıntıya attığına değinen Karaman, "Antalyaspor mağlubiyeti ile kendimizi çok zora soktuk. Bu maçta aldığımız mağlubiyet bizi tehlikeye attı. 30 puanlık bir periyot var. Kendi sahanda böyle maçlarda 10 kişi kalmak ölümcül. Buna rağmen bugün rakip bir an önce 'maç bitsin' istedi. Oyuncuları yerden kalkmadı ve 10-12 dakika böyle gitti. Her şeye rağmen 30 puanın olduğu yerde pes etmek olmaz. Pes ederseniz küme düşmeyi kabullenirsiniz." ifadelerini kullandı.



Çalımbay: "Galibiyet bizim için çok değerliydi"

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki takım için de çok önemli bir maç olduğunu dile getirdi.



Maçın başında istedikleri golleri bulduklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti: "Maçın başında istediğimiz golleri bulduk. Her şey iyi gidiyordu. Rakibimiz on kişi kalınca bizim daha iyi oynayıp son paslarla maçı bitirmemiz gerekiyordu. Girdiğimiz pozisyonları cömertçe harcamak bize pahalıya mal olacaktı. Galatasaray maçında galibiyeti beklerken mağlup olmuştuk. Tekrar mağlup olmak istemiyorduk ve telaş yaşadık. Ben, her zaman içeride, dışarıda önde oynayan bir takım istiyorum. Rakibin risk aldığı anları değerlendirmeliydik. Galibiyet bizim için çok değerliydi ve kazandığımız için mutluyuz."

Göreve başlarken ilk 10 içerisinde ligi bitirmek hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Çalımbay, "İlk 10 içerisinde nerede olacağımızı oynayacağımız maçlar belirleyecek. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile oynayacağız. Bunlar iki takım için de değerli. Takımıma güveniyorum. Bugün eksiklerimize rağmen çok iyi oynadık." diyerek sözlerini tamamladı.