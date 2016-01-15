Hikmet Karaman: "Marko Marin ve Emre Çolak ile görüştüm..."

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kupa maçlarının kendilerine yansıyan olumsuzluklarına değindi. Karaman, "Yoğun bir kupa programı geçirdik. Son Aydın kupa maçında 45 dakika rötar yedikten sonra 13 saatin ardından Rize’ye ulaştık. Antrenmandan fazla yolda yoruluyoruz. Rize’den kara yolu ile Trabzon, Trabzon’dan hava yolu ile İstanbul, oradan İzmir. İzmir’den de karayolu ile Aydın ve aynı şekilde dönüş. Yolculukta sürekli oturan futbolcuların sakatlanma riski çok yüksek. Hafta içi oynadığımız Aydın 1923 kupa maçı 12.00'de başladı. Türkiye’de futbolcular zaten 10.00'da uyanıyor" dedi.

"TRANSFERDE HATAMIZ VAR"

Karaman, lig arasında gerekli olan transferleri gerçekleştiremediklerini belirtip, özeleştiri yaparak hatalı olduklarını söyledi. Karaman, "Keşke kamp döneminde transfer edeceğimiz oyuncu yanımızda olsaydı. Bu takımda bir orta saha, bir beyine ihtiyaç var. Bunu biz çok önceden belirleyip, kamp dönemde bizimle birlikte olmalıydı. Bu affedilecek bir şey değil. Buradan herkes mesaj alsın. Camia haklı olarak soruyor, 'hocam transfer nerede' diye Kim bize bu konuda ne eleştiri yapıyorsa haklı. Bu teknik adamın veya yöneticinin yapacağı iş değil. Bizim bu sezon sonuna kadar dört kişilik ekibi hazırlayıp, 'takımın ihtiyacı olan oyuncular bunlar' deyip, sezon sonu bu futbolcuları aramıza katmamız gerekiyor. Sezon sonu altı oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Aynı şeyleri bir daha yaşayacağız. Bu transfer olayını kesinlikle düzeltmek zorundayız" diye konuştu.

"KONU ŞİMDİLİK KAPANDI"

'Transferde iki oyuncudan çok ümitliydim' diyen deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar Marko Marin ve Emre Çolak. Birinci oyuncu ile bizzat ben konuştum, ikinci oyuncu ile de görüştüm, menajeri ile de telefonda görüştüm. Bana geri dönüşü olmadığı için konu şimdilik kapandı. Aynı bölge için yurt dışından bir oyuncuya yöneldik. Adam gibi, ekonomik anlamda fedakarlık yaparak eğer biz bu oyuncuyu alacaksak, Fenerbahçe maçında o oyuncu Kadıköy’de olmalı. Transferde durum bu."

"GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINI TARAFTAR ALACAK"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Gençlerbirliği maçının taraftarın maçı olacağını belirterek, taraftara önemli çağrılarda bulundu. Karaman, "Valisinden il müdürlerine kadar, vatandaşlardan öğrencilere kadar tüm taraftarımıza sesleniyorum. Gençlerbirliği maçı bizim için önemli bir maç. Çok iyi transferler yaptılar. Bizim için çok zor bir maç olacak. Biz küme düşmeye oynarken de böyle maçlar oynadık. Hep sıyrıldık. Onun için iç sahada oynayacağımız bu maç bizim için inanılmaz önemli bir maç. Bu karşılaşmada 12. adam büyük faktör. 90 dakikanın sonuna kadar içeride kırılma anı yaşanmadan tüm Rizeliler, 7’den 77’ye kadar tüm Rizeliler takımlarını desteklemeli. Bu maçı taraftar alacak. Özellikle bunu vurguluyorum. Bu maç taraftarın maçı. Burada 27 puanı yaptığımızda çok farklı yerlere gidebiliriz. Biz kaybeder ve rakip kazanırsa bu kez aşağıya oynarız. Aşağıdan kurtulmaya oynarız. Bunun için 12. adama ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.