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05.03.2016 - 18:44 | | MESUT ALAN - BERKTUĞ ÖNCÜ / BURSA (İHA)

Hikmet Karaman: Net penaltımız verilmedi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Bursaspor maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oyun içinde net bir penaltımız verilmedi. Onu gole çevirsek maçın seyri değiştirdi” dedi.

Hikmet Karaman: Net penaltımız verilmedi
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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bursaspor’u tebrik ediyoruz. Golü atan kazandı. Bizim için iyi başladığımız bir maçtı. İyi oynadığımız bir dönemde yaptığımız hatayı Bursaspor iyi değerlendirdi. Skoru değiştirmek için mücadele ettik. Hücum bölgesinde etkili olamadık. Son dönemde hakemlere yükleniyorlar ama ben yüklenmek için söylemiyorum. Maçın analizini yapıyorum. Oyun içinde net bir penaltımız verilmedi. 5 maçta 4 penaltı aleyhimize verilmişti. Bizim aleyhimize olan penaltılar çok rahat çalınıyor. Bana göre net bir penaltıydı. Onu gole çevirsek maçın seyri değiştirdi. Mağlup takım kendi alanına çekilmiş bir takıma karşı daha hareketli olması gerekirdi. Biz bunu yapamadık. Bursaspor’u tebrik ediyorum” dedi.

"Yeni stadyumu nasıl buldunuz?" sorusuna ise Karaman, “Yeni stat mükemmel. İnşaat halindeyken gelmiştim. Eski statta antrenman yapma imkanı bulduk. Eski maçlar aklıma geldi. Rahmetli başkanımızın töreni aklıma geldi. Bu stadın yapılmasında emeği olanlara da teşekkür etmek lazım” diye konuştu.

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