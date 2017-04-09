Hikmet Karaman: "Niye 12 antrenör değişiyor?"

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un 3-1 kazandığı Adanaspor maçı sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.



Galibiyetten ötürü futbolcularını tebrik ederek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu: "Adanaspor'un üzüntüsü, bizim sevincimiz olmamalı. Adanaspor mücadele eden ve bizden sonra en genç takım. Türk futbolunda kötü gidişatta antrenör değişir, diye bir alışkanlık var. Türkiye'deki futbol kültürü ve karakterine baktığınız zaman ben ilk değiştirilecek antrenör olmalıydım. Bu ligde 3 takım düşüyorsa 12'ye yakın antrenör değişmiş. Üç takımın düştüğü yerde niye 12 antrenör değişiyor? Küme düşme takımlarını anlarsın ama üstte de hep oldu."