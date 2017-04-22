Hikmet Karaman: 'Ona çalıyorsan bize de çal'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Başlangıç bölümünde attığımız 3 şut var. Takımımı eleştiriyorum ama rakibin ilk şutu gol oldu. Biz yapamadık, onlar yaptı. Mağlubiyetten sonra iyi oynayan takım demoralize oldu. Toparlandık ve beraberliği sağladık. Baskı yediğimiz bölümler oldu. Oyuncu değiştirdik. Satrançta bir hamleyi yaparken sonraki hamleleri de bilmen lazım. Biz de onu yapmaya çalıştık. Üçüncü golü bulup farkı açmak istedik. Üçüncü golü düşünürken maç berabere geldi. Maç içerisinde insan duygusal olabiliyor. Bağırıp, çağırabiliyor. Hakem arkadaşlara sesleniyorum; bizim maçlarımıza bir baksınlar. Hakemler bizim lehimize çalarken çalamıyor, çekiniyor, korkuyorlar. Neymiş; Rizespor korunuyor. Bir izlesinler de baksınlar kim korunuyor? Diğer takımlara haksızlık yapmak istemiyorum ama bu böyle değil. Bu sene önemli dört maç var. Bir izlesinler. Hakemlerin bir standardı yok. Ona çalıyorsan bize de çal. Ligin en çok gol atan, en az yiyen takımına bugün üç gol attık. Bu maçı geride bırakarak şimdi Fenerbahçe maçına fokuslanacağız” dedi.