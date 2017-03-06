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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: 'Önümüzdeki iki hafta kaderimizi belirleyecek'
06.03.2017 - 12:38 | | AA

Hikmet Karaman: 'Önümüzdeki iki hafta kaderimizi belirleyecek'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önlerindeki iki haftanın ligdeki kaderlerini belirleyeceğini söyledi.

Hikmet Karaman: 'Önümüzdeki iki hafta kaderimizi belirleyecek'
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Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının artık geride kaldığını belirterek, "Bu hafta sahamızda Antalyaspor maçını oynayacağız. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu iki maçtan alınacak 6 puan var. Önümüzdeki iki hafta bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek." dedi.

İlk olarak kendi evlerinde oynayacakları Antalyaspor maçının önemli olduğunu ifade eden Karaman, "Dün ve ondan önceki gün rakiplerimizin aldıkları skorlar bizim lehimizde. En yakın rakibimizle 5 puan fark var. Kendi işimizi kendimiz bitirmemiz gerekir. Bunun da başlangıcı Antalyaspor maçı olacak." diye konuştu.

Antalyaspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında, 12 Mart Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Süleyman Koç ve Ümit Kurt ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Çaykur Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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