Hikmet Karaman: "Rıdvan Dilmen ile gitmişim, terbiyesizlik!"

"ÇOK ZORLANDIK"

Bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sezonu DHA’ya değerlendirdi. Zor bir sezon geçirdiklerini ve tek hedefleri olan ligde kalmayı yönetim, teknik heyet, futbolcular ve şehirle oluşturdukları iyi sinerji sayesinde başardıklarını ifade eden Karaman, bu süreçte çok zorlandıklarını söyledi. Karaman, "5 yabancı oynatıyorum, yabancı sokmak için yabancı çıkarıyorum. Asya ve Afrika Kupası'na giden 8 oyuncudan yoksun ikinci yarıya başladık. İki orta saha oyuncusunu stoper oynatıyorsun. Transferde 4 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, 2 oyuncu aldık. Transfer dönemi sağlıklı geçmedi. Şimdi önümüzdeki yılın değerlendirmelerini sağlıklı yapmak zorundayız. Başkanın da, şehrin de beklentisi de bu yöndedir. Bunları bir araya topladığımızda eksikliklerimiz belli. Başkanımızla istişare yaptıktan sonra düğmeye basacağız” dedi.

ÇEKİRGE ÜÇ KERE SIÇRAMAZ

Gelecek yıl iyi bir takım kurma hedefinde olduklarını ifade eden Karaman, şunları söyledi:

"İyi takım kuracağız derken bütçenin de dışına çıkamayız. Doğru dürüst transfer yapamazsak bu kadro yine küme düşmemeye oynar. Çok kültürlü, düşünceleri açık, geleceği iyi gören vizyon sahibi bir başkan, yönetim, şehir ve teknik heyet var. O zaman biz de buna göre davranacağız. Türk futbolunda örnek kulüp olmuşuz, Avrupa lisansı almışız. Tesisleşme yolunda önemli adımlar atmışız. İki yıldır sportif başarımız yok. Bu yıl üçüncü yılımız olacak. Çekirge öyle üç kere sıçramaz. Geçmişten ders alıp, kadro yapılaşmasını adam gibi kurarak ligde ses getiren bir takım olacağız.”

YAZIKLAR OLSUN

Çaykur Rizespor kafilesi ile geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, "Galatasaray’ı yenmeleri için talimat aldılar" gibi çirkin dedikodular yapıldığını ifade eden Karaman, "Futbol kültürünün bu kadar yobaz olduğu ikinci bir ülke yoktur. Bir yere gidiyorsun, ‘oradan talimat mı aldın?’ diyorlar. Yazıklar olsun. Önce kendine bakacaksın. Önce kendi kapının önüne bak. Sözde Rıdvan Dilmen ile gitmişim, yalnız gitmişim. Bu terbiyesizliğin daniskasıdır. Böyle bir şey olmadı. Bu nasıl bir kültür? Bir insan bu kadar aptal olmaz. Rizespor, Cumhurbaşkanımızın kendi şehrinin takımı. Orada futbolculara teşekkür edip başarılar dilemesini nerelere çektiler. Bu nasıl bir terbiyesizlik. Daha önceden randevu istenmişti. Öyle bir araya sıkıştı ki ziyaret programına başkanımız bile gelemedi. Bu nasıl bir yobaz düşünce, ayıp” sözleri ile tepkisini dile getirdi.