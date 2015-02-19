Hikmet Karaman rotasyona gidiyor

Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren yeşil mavililer, Deniz, Ümit ve Kweuke'nin sakatlığı, iki oyuncusunun cezalı duruma düşmesi, savunmada Viera ve Ali Adnan'ın ülkelerinde bulunması nedeniyle kadro sıkıntısı yaşadı. Kweuke'nin sakatlığının düzelmesi ve eski formuna kavuşarak takıma dönmesinin ardından Deniz ve Ümit'in sakatlıktan çıkarak takıma dahil olması teknik heyeti sevindirdi. Cezaları biten oyuncular ile ülkelerinden dönen Ali Adnan ve Viera'nın da dahil olması ile eksiksiz kadrosuna kavuşan Çaykur Rizespor, Bursa'ya moralli gitti.

KARAMAN KADRODA ROTASYONA GİDİYOR

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın, Mersin İdmanyurdu maçında alınan farklı mağlubiyetin ardından kadroda bazı değişikliklere gideceği öğrenildi. Orta sahanın solunda görev alan Murat'ı yedeğe çekecek olan Karaman'ın, sakatlığı geçen Ümit'e şans vermesi bekleniyor. Afrika Kupası'nda şampiyon olan takımı Fildişi Sahili'nin savunma oyuncusu Ousmane Viera'nın kadroda olmadığı dönemde forma giyen Oboabona'da büyük ihtimalle kenara çekilecek, yerine yine Viera görev alacak. Karaman'ın forvet hattında Lafferty'nin yerine de sakatlığı geçen Kweuke'yi ilk 11'e alması bekleniyor.

BURSA MAÇI UYARISI

Teknik direktör Hikmet Karaman, Bursa'ya hareketi öncesi oyuncuları ile toplantı yaptı. Karaman'ın oyuncularına "Alt sıralardan kurtulma adına takımımız için önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Aranızdaki birlik ve beraberliği sakın bozmayın. Bu takımın çok daha iyisini yapabileceğine inanıyorum. Herkes buna inansın. Sahamızda kaybettiğimiz 3 puanı telafi etmeliyiz "uyarılarında bulunduğu öğrenildi.