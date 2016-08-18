Hikmet Karaman tekerlekli sandalye ile sahaya indi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Cumartesi akşamı çıkacağı sezonun ilk maçı olan Atiker Konyaspor müsabakası hazırlıklarını, müsabakanın oynanacağı Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleştirdiği akşam idmanı ile sürdürdü.

Sakatlığı bulunan Kweuke idmana katılmadı. İdman öncesi sağ bacağında ağrı hisseden Kaleci Gökhan da idman sahasına gelmesine rağmen tedbir amacıyla idmanı oturduğu yerden izledi. Henüz sağlığına kavuşmayan Teknik Direktör Hikmet Karaman da idmanı tekerlekli sandalye üzerinde yönetti.

Sezon hazırlıklarının hiçbir bölümünde idmana alınmayan ve cezası süren Kaleci Itandje’nin artık takıma geri dönmemesi bekleniyor.