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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hikmet Karaman: 'Yağ yakanlar şimdi mazot yaksın'
16.02.2016 - 14:16 | | Rize (İHA)

Hikmet Karaman: 'Yağ yakanlar şimdi mazot yaksın'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, takımdaki sakatlıklardan duyduğu endişeyi dile getirip, oyuncu tercihindeki kararlarını eleştiren bazı gazetecileri sert bir dille eleştirdi.

Hikmet Karaman: 'Yağ yakanlar şimdi mazot yaksın'
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Çaykur Rizespor deplasmandaki Sivasspor mağlubiyetinin ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Rizespor, tesislerindeki çalışmalarını iki grup halinde günde iki idmanla Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde sürdürüyor.

Bugün ilk grubun gerçekleştirdiği ilk idmana sakatlıkları süren Sercan ve İsmail doktor kontrolünde düz koşu yaparak çıktı. Sakatlığı süren Kweuke ise her iki idmana da katılmadı.

SAKATLAR ENDİŞELENDİRİYOR

Teknik Direktör Hikmet Karaman idman öncesi yaptığı açıklamada, devre arası transfer yapılamayışına rağmen bir de mevcut kadrodaki yaşanan önemli sakatlıkların kendilerini endişelendirdiğini dile getirerek, “Kupa ile yan yana gidiyoruz. Bunu yaparken; Kweuke, İsmael ve Sercan’ın sakatlıkları bizi olumsuz etkiledi. Üçü banko oynayan futbolcularımızdı. Biz devre arası transferi yapamadık. Bir de mevcut kadro içerisinden sakat verince zorlanıyoruz. Normalde 1-1 devam eden maçı kaybetmememiz gerekirdi. Ancak bunlar futbolda oluyor. Sivasspor'a mağlup olduk ve şimdi Antalyaspor ile çok önemli ve kritik bir maç daha oynayacağız. Ligin alt sıralarında bulunan takımlarla puan farkını açmıştık. Şimdi ise onlar kazanıyor, biz kaybettik. Futbolda bunlar var. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor" dedi.

"YAĞ YAKANLAR ŞİMDİ MAZOT YAKSIN"

Karaman, kadrodaki eksiklikleri iyice değerlendirmeden, oyuncu tercihi noktasında kendisini eleştiren gazetecilere sert bir dille cevap verdi. Karaman kendisini eleştiren gazetecilere yönelik yaptığı açıklamada, “Burada bazı arkadaşlar var. Kendilerini ulema zannediyorlar. Daha sert konuşacağım konuşmuyorum. Burada takım müthiş bir çalışma ortaya koyuyor. Bu çalışma içinde zaman zaman hatalar olacak. Ama biz mevcut kadro içerisinde neler yapabileceğimizi ve neleri yaptığımızı ortaya koyduk. Futbolda sonuçlar olabiliyor. Diğer takıma da saygı göstereceksin. Çünkü rakip ölüm döşeğinde. Biz rakip 10 kişi iken maçı kaybetmememiz gerekirdi ama kaybettik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor ve düzelteceğiz. Ancak durum bazılarının düşündüğü gibi değil. Medya mutlaka eleştirecek. Futbolun doğasında eleştiri var. Ama bir şeyden anlamayan ulemalar başka türlü düşünüyor. Bunlarda iletişimin nereye kadar olacağını görecekler. Yok efendim ‘onu niye oynatmıyormuşum.’ Sanki biz onlar kadar bilmiyoruz. Çok biliyor onlar, bizi eleştiriyorlar. Sonra gelip burada bize yağ yakıyor. Şimdi yağ yakmayacaksın, git mazot yak” şeklinde konuştu.

"MORALİMİZİ YÜKSEK TUTMALIYIZ"

Karaman, kupayı ve ligi aynı anda yürüttüklerini, bu nedenle morallerini yüksek tutmaları gerektiğini ifade ederek, “Bizim şu dönemdeki hedefimiz; takımın, oyuncuların moral ve motivasyonu daha yüksek bir şekilde tutup, çalışıp ligi sağlıklı bir şekilde bitirmektir. Çünkü bu arada kupayı da götürüyoruz. Çok çalışarak ligi sağlıklı bir şekilde bitirmeliyiz. Takımın banko oyuncularından Kweuke sezonu kapattı. Sercan ve İsmael’in ne zaman dönecekleri belli değil. Biz alternatif ve çareleri kendi içerimizden bulup onlarla birlikte yolumuza çok dikkatli olarak devam edeceğiz. Kendimize inanıyoruz. Bu inanç bizi en iyi yere getirecektir. Kimsenin de bundan en ufak bir kuşkusu olmasın. Ligde ve kupada üst üste deplasman maçları oynuyoruz. Kupada Başakşehir, ligde Sivas maçları çok tempolu geçti. Haftada 3 maç oynadık ve dinlenme fırsatı bile olmadı. Ben mağlubiyeti buna bağlamıyorum ama takımı etkiliyor" diye konuştu.

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